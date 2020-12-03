“صندوق دعم البحث العلمي” يشكل فريقاً من الخبراء للأمن الغذائي

عمان- الغد- صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يشكل فريقاً من الخبراء للأمن الغذائي.

تلبيةً لدعوة من لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ودعماً للجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي تم اليوم الخميس عقد اجتماع باستخدام تقنيات الاتصال عن بعد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي / رئيس لجنة إدارة الصندوق الدكتور محمد أبوقديس لمناقشة وضع الأمن الغذائي في الأردن.

حيث شارك في الإجتماع خبراء في الأمن الغذائي والتصنيع الغذائي، ووزراء زراعة سابقين، وعمداء كليات الزراعة في الجامعات الأردنية، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، وممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ورئيس وأعضاء اللجنة الأكاديمية في الصندوق، إضافةً إلى أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي.

وقد ثمن جميع الحضور في الإجتماع دور الوزارة ممثلة بالصندوق ومبادرته لبحث موضوع ” الأمن الغذائي” من خلال البحث العلمي الذي سيركز على تحديد الأولويات للوصول للأمن الغذائي مع ضرورة تفعيل الشراكة مع كليات الزراعة في الجامعات الوطنية والمؤسسات الشريكة والقطاع الخاص، وذلك للوصول إلى حلول علمية وعملية ضمن أولويات تمكن من الوصول للأمن الغذائي، وقد تم خلال الاجتماع تشكيل فريق من الخبراء للأمن الغذائي سيقومون بالعمل عن طريق تشكيل فرق بحثية وطنية لتحقيق رؤية جلالة الملك بجعل الأردن مركزاً للأمن الغذائي في المنطقة.

كما سيقوم صندوق دعم البحث العلمي بتوجيه الدعم المالي بشكل مباشر نحو المشاريع البحثية التطبيقية، والابتكارية، والريادية التي تحقق قيمة مضافة، إضافةً إلى تحديد الأولويات البحثية الوطنية للمرحلة المقبلة بما يتواءم مع الظروف التي يمر فيها الأردن وتلبي حاجات المجتمع وتعكس الاحتياجات والمشاكل التي تواجهها القطاعات الإقتصادية المختلفة ومنها: (الزراعة، الغذاء، الدواء، المستلزمات الطبية).

وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل هذا الفريق يأتي استجابةً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بدعوة المؤسسات الوطنية والباحثين لإيجاد حلول علمية تطبيقية للوصول للأمن الغذائي المنشود.