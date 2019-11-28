صندوق قطر للتنمية يقدم منحة لوزارة الصحة بقيمة 4.2 مليون دولار

عمان – وقعت الحكومة الأردنية على اتفاقية منحة مع صندوق قطر للتنمية بقيمة (4.2) مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمويل صندوق الأردن الصحي للاجئين الذي تديره وزارة الصحة من أجل تخفيف الضغوط المالية على موازنة الوزارة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين وتلقيهم الخدمات الصحية الحكومية.

وتؤطر الاتفاقية التي تم توقيعها أمس لانضمام صندوق قطر للتنمية الى الحساب المشترك للجهات المانحة (MDA)؛ حيث يضم الحساب كلا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وحكومة الدنمارك وحكومة كندا، بالإضافة الى آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) مع إمكانية انضمام مانحين آخرين. ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام عدنان الربضي، ومدير عام صندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري. حضر حفل التوقيع سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني وأمين عام وزارة الصحة ووفد الصندوق.

ويكتسب توقيع هذه الاتفاقية أهمية باعتبارها أول اتفاقية تؤسس للتعاون التنموي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق قطر للتنمية؛ حيث أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي تطلع المملكة لتطوير التعاون والعمل الثنائي لتحقيق التنميتين الاقتصادية والاجتماعية.

وثمن الربضي مساهمة صندوق قطر للتنمية في صندوق الصحة الأردني للاجئين، مؤكدا أن استضافة ما يزيد على مليون و300 ألف لاجئ سوري على أراضي المملكة له الأثر الكبير على القطاعات والخدمات كافة المقدمة من قبل الحكومة؛ حيث يعد الأردن نموذجاً يحتذى من حيث استقبال اللاجئين وتقاسم الموارد معهم.

وأوضح أن الأردن تحول إلى البعد التنموي في تعاطيه مع اللجوء السوري بعد أن كان التركيز على الجانب الإنساني في بدايات الأزمة، مؤكداً ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتوفير الدعم المناسب للمملكة لتحمل أعباء استضافة السوريين، وبالأخص الدعم الموجه لقطاعي التعليم والصحة. وأشاد الوزير الربضي بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما قدم شكر وتقدير الحكومة الأردنية لصندوق قطر للتنمية على هذا الدعم.

وبدوره، أبدى السيد الكواري تقديره للدور الذي يقوم به الأردن في أزمة اللجوء للسوريين والعبء الذي يتحمله الأردن جراء ذلك من منطلق الأخوة والإنسانية المتأصلة فيه.-(بترا)