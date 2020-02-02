صندوق “كامكو” يحصل على جائزة “أفضل صندوق أسهم في الكويت”



الكويت- أعلنت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولا لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، عن حصول صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول على جائزة “أفضل صندوق أسهم في الكويت” من قبل مينا فند مانجر، وهي إحدى الجهات الرائدة التي تراقب أداء قطاع إدارة الأصول في المنطقة. وقُدمت الجائزة في احتفال أُقيم يوم الأربعاء الماضي في دبي بحضور متخصصين في مجال إدارة الأصول والاستثمار في المنطقة. وتسلّم الجائزة صلاح الوهيب، رئيس تنفيذي أول لاستثمارات الأسهم والدخل الثابت في كامكو إنفست.

وحقق الصندوق أداء بلغ 34.88 % في العام 2019 متفوقا على أداء مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الأول الذين حققا 23.7 % و32.4 % على التوالي. وأداء جميع صناديق الأسهم التي تستثمر في الأسهم الكويتية ليكون الصندوق الأفضل أداء في العام 2019. وكان صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول قد حقق أداء بلغ 463.4 % منذ تأسيسه في العام 2000 متفوقاً بنسبة 197.7 % على مؤشر القياس الذي حقق أداء بلغ

265.7 %. كما تفوق أداء الصندوق على أداء مؤشر القياس لفترتي الثلاث والخمس سنوات محققا 74.2 % (69.2 % لمؤشر القياس)

و50.7 % (37.3 % لمؤشر القياس) على التوالي. وصرح الوهيب قائلا، “نحن سعداء بالتقدير الذي حصلنا عليه والذي يعكس سعينا المستمر في سبيل تقديم منتجات وخدمات ذات مستوى عالٍ من الجودة للعملاء. فقد استحق الصندوق هذه الجائزة بجدارة نظرا لأدائه المميز منذ التأسيس وبالأخص خلال العام 2019”.

وأضاف، “إن السياسة الاستثمارية التي ننتهجها في إدارة الصناديق والاستراتيجية المتبعة ساهمتا في تحقيق أداء متميز فاق أداء مؤشرات القياس.” يذكر أن صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول يهدف إلى نمو رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة ضمن السوق الأول في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، وحسب التوزيع النسبي لها في مؤشر القياس.