صندوق لدعم مطوري تطبيقات الألعاب خلال 10 أيام

إبراهيم المبيضين

عمان- قال الشريك التقني لمختبر الألعاب الإلكترونية الأردني نور خريس، أمس “إن المختبر سيعلن خلال فترة 10 أيام عن إطلاق صندوق لدعم المواهب الأردنية والاستثمار فيها المتخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية”.

وقال خريس، في تصريحات صحفية لـ”الغد”: “إن الصندوق الذي ينطلق تحت مظلة مختبر الألعاب الالكترونية الأردني وبدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية سوف يستهدف مطوري الألعاب المستقلين لمساعدتهم على تطوير وإطلاق تطبيقاتهم الخاصة”.

وأوضح أنه سيجري خلال فترة 10 أيام الإعلان عن أهداف الصندوق وخطته والمعايير التي ستحكم عمله.

وبين أن الصندوق، بشكل عام، سيقدم دعما ماديا للمطورين ودعما إرشاديا وتسويقيا، وذلك حتى يتمكنوا من تطوير ألعابهم الإلكترونية ونشرها على المتاجر الإلكترونية العالمية للهواتف الذكية.

وأكد خريس أن مختبر الألعاب انتهى مؤخرا من صوغ المعايير التي سيعتمد عليها الصندوق في تقديم الدعم.

وشدد على أن الدعم والاستثمار في إطار هذه المبادرة سيوجهان بشكل خاص لمطوري الألعاب المستقلين أكثر من شركات الألعاب، مع الحرص على توزيع الدعم بعدالة على الشباب والمطورين المستحقين في جميع المحافظات.

وفي حال إطلاق الصندوق، سيكون الأول من نوعه كصندوق استثمار متخصص لمساعدة مطوري الألعاب في جميع أنحاء المملكة.

ويأتي تأسيس الصندوق بعد مطالبات من الشباب ومطوري الألعاب المستقلين وحاجتهم للتمويل المصغر لتطوير وإطلاق تطبيقاتهم من الألعاب الإلكترونية، لا سيما ألعاب الموبايل.

ويوجد في سوق صناعة الألعاب الالكترونية الأردنية 12 شركة ألعاب إلكترونية توظف عشرات الأردنيين، إلى جانب عمل أكثر من 40 مطورا مستقلا يعملون بجهدهم على تطوير وبناء الألعاب الإلكترونية، وخصوصا ألعاب الموبايل.

ويندرج تأسيس هذا الصندوق ضمن العديد من المحاور والإجراءات التي تضمنتها خطة مختبر الألعاب الإلكترونية الأردني الجديدة والتي جرى الإعلان عنها على هامش قمة الألعاب الإلكترونية التي انعقدت في عمان في الربع الأخير من العام الماضي، تحت عنوان “الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا”.

وأكدت الخطة أن يكون مختبر الألعاب الإلكترونية المنسق لقطاع صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية.

وتضمنت الخطة أيضا العمل على تطوير المواهب الأردنية في صناعة الألعاب الإلكترونية وتحسين مهارات الموهوبين في التصميم والبرمجة وأساليب التجارة وتقنيات الاستحواذ على المستخدمين.

وتحدثت الخطة عن تقوية تواجد الصناعة الأردنية للألعاب الإلكترونية في الفعاليات العالمية المنتشرة عبر القارات للتعرف على المواهب الأردنية التي يتم تطويرها في هذا القطاع، والتزم عدد من المشاركين في القمة الثامنة لصناعة الألعاب الإلكترونية بتقديم دعم للشركات والمواهب الأردنية من خلال تأمين رسوم الاشتراك في هذه الفعاليات.

وتضمنت الخطة محور بناء برنامج تدريب عملي للمواهب الأردنية مع الشركات العالمية في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية.

ويهدف مختبر الألعاب الأردني إلى دعم صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن ورفع مستوى الوعي بأهمية صناعة الألعاب بين الجيل الجديد ومساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتعليمهم أسس تصميم الألعاب الإلكترونية وإنتاجها، إضافة إلى التشبيك بين الشباب الأردني المهتمين في المجال والشركات العالمية.

وتأسس مختبر الألعاب الأردني العام 2011 بالتعاون مع أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، من بينها Unity، Penguin, Microsoft, Sony بهدف مساعدة الشباب على تطوير إبداعاتهم وخلق بيئة حاضنة لمطوري الألعاب في الأردن والمنطقة.

ويسعى مختبر الألعاب إلى تحقيق جملة من الأهداف هي؛ توعية المجتمع بأهمية قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن، ترويج الأردن كمركز إقليمي للألعاب الإلكترونية، بناء قدرات الشباب وإكسابهم المهارات التقنية اللازمة لتطوير الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، تطوير مستوى التعليم في الأردن بهدف توفير موارد بشرية متميزة في مجال التكنولوجيا وتطوير الألعاب، إيجاد بيئة حاضنة لمطوري الألعاب الإلكترونية في الأردن وإشراك مطوري الألعاب والشركات الأردنية كافة في تطوير هذا القطاع المهم.