صنز على بُعد خطوة من التأهل إلى نهائي الدوري الأميركي للمحترفين

لوس انجليس – بات فينيكس صنز على بُعد خطوة من التأهل إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد فوزه على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 84-80 السبت، ليتقدم 3-1 في سلسلة نهائي المنطقة الغربية في “بلاي أوف”.

ولعب الثنائي ديفن بوكر ودياندري أيتون من باهاماس دوراً مهماً في الفوز قبل المباراة الخامسة في فينيكس، فسجل الأوّل 25 نقطة والثاني 19 إلى جانب 22 متابعة.

وكان أيتون أشاد بجهود زميله بوكر قبل اللقاء مرتدياً قميصاً عليه صورة الأخير تظهر انفه ملطخا بالدماء، علماً أن بوكر خاض المباراة مرتديا قناعاً بعد احتكاكه بلاعب كليبرز باتريك بيفيرلي في المباراة الثانية من السلسلة.

ورغم الفوز، إلا أن صنز لم يظهر بصورة متألقة حيث اكتفى لاعبوه بتسجيل 4 رميات ثلاثية من أصل 20، في حين فشل بوكر في خمس وكريس بول، صاحب 18 نقطة و7 تمريرات حاسمة، في ثلاث.

في المقابل، لم تكن حال لوس أنجليس أفضل اذ سجل لاعبوه 5 رميات من المسافات البعيدة من أصل 31.

وتألق في صفوف الخاسر بول جورج مع 23 نقطة و16 متابعة و6 تمريرات حاسمة، برغم أنه بدا متسرعاً واظهر رعونة غير اعتيادية في الهجوم، إن كان في الرميات الحرة (12 من أصل 18)، منها ثلاث في الثواني السبع الاخيرة من عمر المباراة، أو في الرميات الثلاثية مع رمية واحدة ناجحة من أصل 9.

وتعقّدت مهمة كليبرز في قلب الطاولة على منافسه خصوصاً في ظل الغياب المستمر لنجمه كواهي لينارد المصاب ومن دون تحديد أي موعد لعودته. (أ ف ب)