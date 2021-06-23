صنز يتقدم على كليبرز في سلسلة نهائي “المنطقة الغربية”

نيويورك – سجّل لاعب الارتكاز دياندري أيتون سلة ساحقة “قاتلة” قبل أقل من ثانية من صافرة النهاية، ليمنح فريقه فينيكس صنز فوزاً بفارق نقطة على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 104-103 الثلاثاء، وتقدماً 2-0 في سلسلة مباريات نهائي المنطقة الغربية في “بلاي أوف” دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ومرّر جاي كراودر قبل 0,7 ثانية من نهاية المباراة، كرة من خلف خط الملعب “على المقاس” لزميله دياندري الذي ارتقى فوق الجميع وسجل سلة ساحقة “دانك” برغم محاولة الكرواتي ايفيتسا زوباتس اعتراضه، منحت التقدم لصنز بفارق نقطة.

وهو الانتصار التاسع توالياً لصنز في الأدوار الإقصائية “بلاي أوف”.

قال كاميرون باين أفضل مسجل للفائز في المباراة مع 29 نقطة، هي الأعلى له في مسيرته، و9 تمريرات حاسمة “كان مثل صراع (الملاكم الاسطورة) محمد علي بعد لكمة قوية جعلت المنافس يتأرجح”.

ورفع باين التحدي عالياً بعدما نجح في 12 تسديدة من أصل 24 ومن دون أن يخسر الكرة، حيث لعب اساسياً للمباراة الثانية توالياً.

وأضاف صاحب سلة الفوز أيتون الذي أنهى المباراة مع 24 نقطة و14 متابعة “قام جاي بتمريرة رائعة”، مضيفاً “أنا سعيد لأنها احتسبت (سلة). أردنا فقط أن ننهي المباراة بقوة”.

وتابع متحدثاً عن زميله ديفن بوكر الذي عانى من نزيف من أنفه بعدما اصطدم عن طريق الخطأ بلاعب كليبرز باتريك بيفيرلي “مارسوا الكثير من الضغوطات على دي-بروك. آمل ألاّ يكون أنفه قد تعرض لكسر”.

ولم يكن النجاح حليف بوكر صاحب 20 نقطة فقط، بعدما قاد فريقه للفوز في المباراة الاولى بتسجيله 40، حيث فشل في الثانية في 11 من 16 تسديدة وخسر الكرة 7 مرات.

وعرف صنز من “أين تؤكل الكتف”، على الرغم من افتقاده لجهود صانع ألعابه “محرك” اللعب الهجومي كريس بول الذي يخضع حالياً لبروتوكول صحي مرتبط بفيروس كورونا من دون تحديد أي موعد لعودته إلى الملاعب.

وحيّا مدرب صنز مونتي وليامس الروح القتالية للاعبيه بمواجهة كليبرز.

في المقابل، بدا أن كليبرز يتجه لمعادلة السلسلة بعد خسارته في المباراة الأولى 114-120 الأحد، حيث نجح في الردّ بقوة في الربع الثالث على تأخره بفارق 9 نقاط، ليعود ويتقدم على صاحب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الربع الرابع بفضل 10 نقاط توالياً لجناحه بول جورج، إلاّ أنه سقط بالضربة القاضية.

وتألق في صفوف الخاسر جورج مع 26 نقطة و6 متابعات ونفس عدد التمريرات الحاسمة، لكنه فشل في تسجيل رميتين حرتين من اصل ثلاث قبل 8,2 ثوانٍ من النهاية، كانتا كفيلتين بوضع فريقه في المقدمة.

وأضاف كل من ريجي جاكسون 19 نقطة، الكرواتي زوباتس 14 نقطة و11 متابعة ولوك كينارد 10 نقاط.

قال مدرب كليبرز تاي لو معبراً عن خيبته “سنحت لنا فرصة للفوز بالمباراة”، و”لعبنا، ولكن لم نفز بهذه المباراة، وهو أمر مؤسف. هذه الأمور تحصل”.

وتابع “علينا أن نعود إلى ملعبنا والاهتمام بأمورنا”.

وبات يتوجب على كليبرز الذي خاض مباراته الرابعة توالياً في “بلاي أوف” من دون نجمه كواهي لينارد لاصابة في الركبة في احتمالية عدم تمكنه من اللعب مجدداً في هذه السلسلة، أن ينتفض بعد خسارته الثانية توالياً مع عودته إلى ملعبه “ستايبلز سنتر” في لوس أنجليس لخوض المباراة الثالثة الخميس. (أ ف ب)