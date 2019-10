صنز يكبح كليبيرز ووستبروك يتخطى ماجيك بدوري السلة الاميركي

لوس انجليس – كبح فينيكس صنز اندفاع ضيفه لوس أنجليس كليبيرز وألحق به الخسارة الأولى بعد انتصارين هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في أمسية السبت التي شهدت تخطي لاعب هيوستن روكتس راسل وستبروك للأسطورة إيرفين “ماجيك” جونسون ليصبح ثاني أفضل لاعب في التاريخ على صعيد الـ”تريبل دابل”.

ويُعد كليبيرز هذا الموسم من المرشحين لنيل لقب دوري المحترفين بعدما عزز صفوفه بلاعبين أبرزهم كاوهي لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز الكندي الى لقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، وحقق فريق مدينة لوس أنجليس بداية قوية بانتصارين على غريمه ليكرز، وغولدن ستايت ووريرز المتوج باللقب 3 مرات في المواسم الـ5 الأخيرة.

Devin Booker fouled out Pat Beverley and the Suns bench started waving bye 😬 pic.twitter.com/6E2uq1Wq2G

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 27, 2019