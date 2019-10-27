صنز يكبح كليبيرز ووستبروك يتخطى ماجيك بدوري السلة الاميركي

لوس انجليس – كبح فينيكس صنز اندفاع ضيفه لوس أنجليس كليبيرز وألحق به الخسارة الأولى بعد انتصارين هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في أمسية السبت التي شهدت تخطي لاعب هيوستن روكتس راسل وستبروك للأسطورة إيرفين “ماجيك” جونسون ليصبح ثاني أفضل لاعب في التاريخ على صعيد الـ”تريبل دابل”.

ويُعد كليبيرز هذا الموسم من المرشحين لنيل لقب دوري المحترفين بعدما عزز صفوفه بلاعبين أبرزهم كاوهي لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز الكندي الى لقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، وحقق فريق مدينة لوس أنجليس بداية قوية بانتصارين على غريمه ليكرز، وغولدن ستايت ووريرز المتوج باللقب 3 مرات في المواسم الـ5 الأخيرة.

Devin Booker fouled out Pat Beverley and the Suns bench started waving bye 😬 pic.twitter.com/6E2uq1Wq2G — Bleacher Report (@BleacherReport) October 27, 2019

لكن هذه البداية القوية توقفت على ملعب فينيكس، الذي أنهى مباراة السبت متفوقا بنتيجة 130-122، لاسيما بفضل لاعبه ديفن بوكر الذي أنهى المباراة مع 30 نقطة و6 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

بدوره، واصل وستبروك مع فريقه الجديد هيوستن، الهواية المفضلة التي كان يمارسها مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، وهي تحقيق الـ “تريبل دابل” (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية) بشكل متتال في المباريات، وآخرها في الفوز على نيو أورليانز بيليكانز 126-123.

وأنهى وستبروك المباراة مع 28 نقطة و10 متابعات و13 تمريرة حاسمة، محققا الـ”تريبل دابل” الثانية تواليا له هذا الموسم، ورافعا رصيده في مسيرته الاحترافية الى 139، حيث أصبح اللاعب البالغ 30 عاما، صاحب المركز الثاني على لائحة أعلى محققي الـ”تريبل دابل” في تاريخ الدوري، خلف أوسكار روبرتسون (181). (أ ف ب)