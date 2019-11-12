صنع السياسات وأمن الخليج موضوعا الدورة السادسة لمنتدى دراسات الخليج

عمان-الغد- تنطلق السبت 7 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أعمال الدورة السادسة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على مدى يومين، في مقره بالدوحة.

ويتناول المنتدى أهم القضايا والتحديات التي تواجهها دول الخليج العربية في محورين: يشمل الأول صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية، ويُعنى الثاني بأمن الخليج في بيئة متغيرة. تركز الأوراق البحثية في المحور الأول على صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية والتحديات التي تواجهها، سواء داخل كل دولة، أو على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته منظمة إقليمية، خاصة بعد أزمة حصار قطر التي فرضت سؤالًا جوهريًا حول إمكانية استمرار الحديث عن تنسيق السياسات العامة الخليجية وصولًا إلى التكامل، أو بناء منظومة إقليمية تعمل على وضع معايير واضحة تساعد في حوكمة المؤسسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وتركز الأوراق البحثية المشاركة في المحور الثاني على التهديدات الأمنية التي تمر بها منطقة الخليج العربية، وتفرض إيلاء مزيد من الاهتمام لوضع سياسات وإستراتيجيات لمواجهة التحديات التي تواجهها، بدلًا من الاستمرار في تبني مقاربات تقليدية تجاوزتها الأحداث.

تتوزع أعمال المنتدى على عدد من الجلسات، تضم نحو أربعين ورقة بحثية، ويشارك في النقاشات نخبة من الباحثين الخليجيين والعرب والأجانب.