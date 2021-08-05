“صنع بعزيمة” بازار يعرض منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح

عمان – الغد- نظمت مديرية الامن العام بالتعاون مع جمعية إنجاز للتوعية المجتمعية أمس الخميس معرض منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ” صنع بعزيمة ” في منطقة جبل عمان- شارع الرينبو، وذلك ضمن احتفالات المملكة بذكرى المئوية الاولى لتأسيس الدولة الاردنية، بحضور مساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب العميد الركن وليد قشحه.

ويأتي المعرض في إطار النهج الإصلاحي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في تأهيل وتقويم سلوك نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف منح النزيل ثقة في قدرته على العمل والإنتاج وبما ينعكس إيجاباً على انخراطه في المجتمع بعد انقضاء محكوميته، من خلال الوصول لتلك الفئة وتقديم كل ما يحتاجونه من دعم ينمي فكرهم وثقافتهم وعرض منتوجاتهم، وذلك انسجاماً مع التوجه العالمي نحو حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها باعتبار أن مراكز الإصلاح والتأهيل صاحبة الدور البارز في هذا المجال.

وجال الحضور في مرافق المعرض واطلعوا على أعمال النزلاء التي تضمنت مشغولات يدوية ونحاسية وخزفية ومنسوجات ومنتجات أثاث أعدها النزلاء بعد خضوعهم للبرامج الاجتماعية والصحية والثقافية والتدريبية من قبل مراكز الإصلاح والتأهيل.

يذكر ان المعرض الانتاجي الذي حضر حفل افتتاحه نائب مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الركن اشرف العمريين وعدد من ضباط الامن العام والمعنيون في مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل خاص يستمر لمدة ثلاثة ايام ويحتوي على العديد من المنتجات والمعروضات اليدوية والحرفية التي أُنتجت من قبل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل, ويمكن للجميع الشراء مباشرة من المعرض, والتي يعود جزء من ريعها على النزلاء أنفسهم.

احتوى المعرض على عدة أجنحة داخل مقر جمعية جارا عُرض فيها منتجات النزلاء التي تصنع بشكل يدوي داخل المشاغل المقامة في مراكز الإصلاح والتأهيل و تتنوع هذه المنتجات ما بين الأثاث المعدني والخشبي و اعمال النسيج والتطريز والخزف والفخار و اللوحات الفنية والتشكيلة وأعمال الطرق على النحاس والعديد من التحف والهدايا.