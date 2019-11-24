صوبر: بطل الدوري في الموسم المقبل سيتأهل مباشرة إلى “أبطال آسيا”

عمان-الغد- أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم، سيزار صوبر، أن بطل الدوري محليا في الموسم المقبل 2020، سيتأهل مباشرة الى دوري أبطال آسيا بنسخة 2021، مع استمرارية الحصول على مقعدين في كأس الاتحاد القاري، لوصيف الدوري وحامل لقب كأس الأردن.

وأوضح الأمين العام للاتحاد، بصفته عضوا في لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، أن اجتماعات اللجنة التي جرت في اليابان، على هامش إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي أقيم في طوكيو، شهدت مناقشة العديد من الملفات التي تعنى بتطوير نظام المشاركة في البطولة.

وأضاف: “جرى الاتفاق على منح مقعد مباشر لبطل الدوري الأردني في الموسم المقبل 2020، للمشاركة في دوري الأبطال قاريا بنسخة 2021.. مع الحفاظ على المقعدين في كأس الاتحاد”.

وتابع صوبر: “رغم تأكيد حصول الكرة الأردنية على مقعد بدوري الأبطال بالموسم بعد المقبل، إلا أن ذلك يعتمد أيضا على تطبيق معايير الترخيص الآسيوية بالشكل المطلوب، وما يتضمن ذلك من تقديم بيانات مالية للأندية مع تراجع إجمالي الديون.. وصولا الى ضمان تطابق البنية التحتية والملاعب مع الشروط القارية”.

وتابع الأمين العام: “ارتكزت نظرة سمو الأمير علي بن الحسين، في ترتيب البيت الداخلي للاتحاد، على استباق توجه “الآسيوي” في توسيع قاعدة المشاركة في دوري الأبطال، من خلال إجراءات موسعة اتخذناها محليا، عبر زيارات مكثفة للأندية تضمنت دعما لوجستيا وورشات عمل متسلسلة، بهدف تحقيق شروط الترخيص القاري بشكله الجديد، والعمل على تأسيس نظام مالي لمختلف فرق كرة القدم، يتماشى في مضمونه مع شروط “الآسيوي” الجديدة”.

يذكر أن الاتحاد الأردني أجرى تعديلا على أجندة البطولات المحلية، لتتماشى مع “الآسيوي” ابتداء من الموسم المقبل 2020، كما بدأ منذ أشهر بتطيبق نظام الترخيص القاري وفقا لمعايير مرتفعة، لضمان مشاركة الأندية في البطولات الخارجية كافة.

وتحصل الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا على 360 ألف دولار نظير خوض دوري المجموعات، وبواقع 60 ألف دولار لكل لقاء.. مقابل 120 ألفا في كأس الاتحاد الآسيوي، بالإضافة الى جوائز التأهل الى الأدوار الإقصائية في المسابقتين.