صوبر والقرعان وشاكر أبطال الدفع الرباعي.. والنجار والدسوقي والحموي للكارتينغ

عمان – الغد – توج المتسابق يحيى صوبر وملاحه ضرغام رستم على متن سيارة لاند روفر ديفندر، بلقب سباق الدفع الرباعي الثاني الذي اقيمت منافساته الجمعة، في منتزه غمدان بمشاركة 42 متسابقا من الأردن وفلسطين ولبنان، وأقيم السباق بدعم من الراعي الرسمي للبطولة شركة “بي اف غودريش” للإطارات.

ودارت منافسات قوية في الجولة الأولى بين المتسابقين لبلوغ الجولة الأخيرة لأفضل نتيجة يحققها السائقون، وسط تفاعل مميز من الجمهور، وكانت الكلمة الأخيرة في السباق للمتسابق يحيى صوبر الذي نال المركز الأول، وحل خالد القرعان في ثانيا، وأحمد شاكر ثالثا، وفريق أديغا في المركز الأول على الفرق.

نتائج السباق

المركز الأول: يحيى صوبر- ضرغام رستم – لاند روفر ديفندر بزمن 7.42.34 دقيقة.

المركز الثاني: خالد قرعان – آية قرعان – جيب رانجلر بزمن 7.42.81 دقيقة.

المركز الثالث: أحمد شاكر – نديم سبانخ – جيب رانجلربزمن 8.21.92 دقيقة.

المركز الرابع : خليل الرجبي (فلسطين) – مروان شريف (فلسطين) – جيب رانجلر بزمن 8.55.26 دقيقة.

المركز الخامس: توفيق حريز (فلسطين)- عدي حريز (فلسطين) – نيسان باترول بزمن 10.43.24 دقيقة.

المركز السادس: هيثم العبادي – عاهد صلاحات – رينج روفر كلاسيك بزمن 11.41.88 دقيقة.

المركز السابع: علاء غيناجوق – حسام الجوري – تويوتا فوررنر بزمن 13.51.83 دقيقة.

المركز الثامن: طارق شاهين – أحمد أبو عيد (فلسطين) – جيب رانجلر بزمن 15.00.00 دقيقة.

المركز التاسع: رعد ازماف وملاحه ناصر العمرو – تويوتا هايلوكس بزمن 15.00.00 دقيقة.

المركز العاشر : وسيم أبو جابر وملاحه محمد الكسبي – تويوتا فور رنر بزمن 15.00.00 دقيقة.

المركز الحادي عشر: فارس نفش – شامل حاتوقاي – جيب شيروكي بزمن 15.00.00 دقيقة.

المركز الثاني عشر: عبد اللطيف سمان – حمزة أبو طوق – تويوتا هايلوكس بزمن 15.00.00 دقيقة.

المركز الثالث عشر: محمد مصبح – أوس العتوم – نيسان باترول بزمن 15.00.00 دقيقة.

المركز الرابع عشر: زورابيك جانبيك – نورز شردم – تويوتا هايلوكس بزمن 15.00.00 دقيقة.

المركز الخامس عشر: معتز سليمان – محمد سليمان – جيب رانجلر بزمن 15.00.00 دقيقة.

الكؤوس والفئات

– الفئة الاولى : رعد ازماف وملاحه ناصر العمرو.

– الفئة الثانية : خالد القرعان وملاحته ونجلته آية القرعان.

– الفئة الثالثة : وسيم أبو جابر وملاحه محمد الكسبي.

– الفئة الرابعة : يحيى صوبر وملاحه ضرغام رستم .

– المركز الأول على الفرق : فريق أديغا.

النتائج الفنية للكارتينغ

فاز المتسابقون أمير هشام النجار (فئة السينيور)، وعبد الله الدسوقي (فئة الجونيور)، وسند الحموي (فئة الميني)، بألقاب فئاتهم ضمن سباق الكارتينغ الثالث الذي أقيم يوم أمس السبت في حلبة “جوردن سبيد سنتر”.

وشكل السباق فرصة ثمينة للمتسابقين من أجل تعزيز مراكزهم في الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الكارتينغ للعام الحالي، ومنهم بعد نتيجته في السباق حسم صدارته للفئة المنتسب إليها، ومنهم من تقدم على سلم الترتيب العام.

وفيما يلي النتائج الفنية للسباق:

فئة السينيور- ماكس

المركز الأول: أمير هشام النجار .

المركز الثاني: مناف حجاوي .

المركز الثالث هشام أمير النجار

المركز الرابع: يزن محمد جمعة

فئة الجونيور- ماكس

المركز الأول: عبد الله الدسوقي.

المركز الثاني: زيد الحاج حامد .

فئة الميني – ماكس

المركز الأول: سند رجا الحموي.

المركز الثاني: أركان مقالدة.

المركز الثالث : فيصل ناشخو.