صوبر يؤكد استمرارية التعاون بين اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية

عمان – الغد – أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم سيزار صوبر، في اجتماعه مع الأمين العام للجنة الأولمبية ناصر المجالي، على أهمية استمرارية التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الأهداف التي تسعى لها الرياضة الأردنية.

جاء ذلك خلال زيارة صوبر ووفد اتحاد كرة القدم صباح اليوم الاثنين ، الى مقر اللجنة الاولمبية، بحضور مدرب منتخب تحت 23 عاما أحمد عبدالقادر وعدد من اللاعبين، حيث ثمن الامين العام للاتحاد دور اللجنة في دعم المنتخب، لافتاً الى ان المستوى المميز لـ”الأولمبي” في النهائيات الآسيوية، جاء تجسيداً للتعاون الدائم والعمل المشترك بين الاتحاد واللجنة على امتداد الفترة الماضية.

بدوره عبر المجالي عن فخره بالأداء الذي ظهر عليه المنتخب الأولمبي في النهائيات الآسيوية، مشيدا بالدور الكبير لاتحاد الكرة في تسخير كافة الظروف، لظهور الفريق بالصورة المطلوبة.

وأضاف: الجميع فخور بما قدمه المنتخب في النهائيات.. الخروج أمام كوريا الجنوبية (المتوج باللقب) بالدقائق الأخيرة، يؤكد توافر الخامات المميزة التي يمتلكها المنتخب، للعمل عليها في المستقبل، الى جانب كفاءة الجهازين الفني والاداري.

من جهته، وجه عبدالقادر شكره لاتحاد الكرة واللجنة الأولمبية، لما تقدم خلال الفترة الماضية، وعلى تواصلهما الدائم مع الوفد في تايلاند، للوقوف على مختلف التفاصيل التي تعنى بانجاح مسيرة الفريق آسيوياً.

وشهدت نهاية الزيارة تقديم درع الاتحاد للمجالي، الذي شكر الوفد على هذه الخطوة، مؤكدا على استمرارية العمل لمستقبل أكثر اشراقا للرياضة الأردنية.

ومن المنتظر أن يقوم الوفد بزيارة مركز الإعداد الأولمبي ظهر غد الثلاثاء .