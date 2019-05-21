عمان – الغد – أكد الامين العام لاتحاد كرة القدم سيزار صوبر، ان التوجه لتأجيل انطلاق الموسم المقبل حتى شباط 2020، جاء بعد التشاور مع الاندية، مبيناً ان الموضوع لا يزال قيد الدراسة.

وبين صوبر خلال حديثه لبرنامج الكابتن عبر قناة المملكة، إن انطلاق الموسم من شباط (فبراير) وحتى تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام يتماشى مع الاجندة الآسيوية، على صعيد المنتخبات والأندية من تصفيات وبطولات، حيث ان الخطة الموضوعة ستطبق لفترة 3 الى 5 سنوات، تخضع بعدها لمراجعة دقيقة وشاملة.

واعتبر الامين العام ان المناخ في الاردن يشكل احد اهم اسباب العزوف الجماهيري عن المباريات في فصل الشتاء، الامر الذي يستدعي لعب البطولات في الصيف، لزيادة المداخيل المادية للاندية، اضافة الى الحفاظ بشكل اكبر على البنية التحتية للمنشآت الرياضية.

واوضح صوبر ان الفترة بين الموسم الحالي والمقبل تسمح لجميع اركان اللعبة باعادة ترتيب الاوراق، حيث تعتبر الضائقة المالية الهاجس الاكبر بالنسبة للاتحاد والاندية مما يفرض مراجعة قوانين ترخيص فرق كرة القدم، اضافة الى اعادة صياغة اللوائح والانظمة بما يتماشى مع تعليمات الاتحادين الدولي والآسيوي ومراعياً لخصوصية كرة القدم في الاردن.

واضاف صوبر ان لعب البطولات المحلية في الصيف يزيد من فرص التسويق والبث التلفزيوني داخلياً وخارجياً، في ظل استمرار المنافسات المحلية في اشهر حزيران وتموز وآب مع توقفها في دول الجوار، مبيناً ان الاجندة المقترحة لن تتضارب مع بطولة كأس العالم 2022، حيث انها ستلعب في تشرين الثاني اي بعد نهاية الموسم.

وجدد صوبر تأكيده على دعم الاتحاد لانشاء رابطة الاندية المحترفة بعد توقيع الاتفاقية مع رابطة “لا ليجا” الاسبانية، وتقديم الدعم المادي واللوجستي، مشيراً الى ضرورة البدء بلعب بطولة ودية خلال فترة التوقف تحت مظلة الاندية نفسها.