صوت «بيج بن» يعود بعد غياب طويل

ينبغي على مَن يقرر الاقتراب من «بيج بن» أن يضع سدادات أذن وخوذة عازلة للضجيج ليحمي أذنيه من الصوت الصاخب المنبعث من أجراس ساعة لندن الشهيرة التي تَزن 13.7 طنّ.

وتعود ساعة لندن الشهيرة إلى العمل رسمياً الأحد بعدما شهدت أعمال ترميم على مدى خمس سنوات.

ومن جديد، ستدق الساعة الرمزية التي تعلو البرلمان البريطاني بالنمط الذي اعتادت عليه، بعدما أُخضعت ألف قطعة منها لعملية تنظيف دقيقة.

وفي أغسطس 2017، تجمّع أكثر من ألف شخص أمام البرلمان للاستماع إلى آخر 12 دقّة تصدرها ساعة بيج بن والأجراس الأربعة الأخرى الأصغر حجماً التابعة لها.

وذرف بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين حينها الدموع تأثراً، لاعتبارهم أنّهم خسروا جزءاً من مدينتهم.

ويُتوقع أن يتجمّع عدد كبير من البريطانيين في محيط بيج بن عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرينتش يوم الأحد، للاستماع إلى ساعة لندن تدقّ من جديد. وكالات