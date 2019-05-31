صورة تكشف ما يمكن أن تفعله الأدوات الملوثة بالأظافر

الغد- تقصد النساء صالونات العناية بالجسم بهدف الحصول على مظهر أفضل، لكن هذه التجربة قد تتحول إلى كابوس في بعض الأحيان، إذا لم يتم الالتزام بمعايير صحية دقيقة.

وحسبما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن شابة في العشرين من عمرها كادت أن تفقد إصبعها بالكامل بعدما خضعت لحصة عناية بالأظافر.

وأضاف المصدر، أن بريتاني، التي تعيش في ولتشاير، فوجئت بظهور شيء غريب يعرف بـ”البثرة الدموية” على أصبعها، بعدما جُرحت بأداة حادة وغير معقمة خلال الحصة.

وأظهرت صور “البثرة” وقد نمت على الأصبع، حتى أن طولها صار يتجاوز السنتيمتر الواحد، واضطرت الضحية إلى إجراء عملية جراحية لإزالة الجسم الغريب.

وقالت الشابة إن الجسم أخذ يكبر شيئا فشيئا خلال أيام، كما أن رائحة كريهة صارت تنبعث منه، وهو ما أثار قلقا كبيرا لديها، فيما قد يمكن أن يتسبب في “غرغرينا” بالإصبع.

وخلال فترة إصابتها، تجنبت الشابة إرضاع ابنتها تفاديا لنقل أي عدوى محتملة إلى الصغيرة، فيما تمت إزالة البثرة بنجاح في المستشفى.-(سكاي نيوز عربية)