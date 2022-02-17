صورة جماعية مع عائلة “ريان” تكشف محتالا كبيرا

بينما مرّت 10 أيام صعبة وطويلة على وفاة الطفل المغربي ريان أورام، الذي هزّت حكايته العالم، عادت عائلته لتتصدر عناوين الأخبار مجدداً.

فقد أكدت مصادر، اعتقال الشرطة المغربية لشخص أجنبي في قرية إغران في ضواحي مدينة شفشاون شمال البلاد، حاول استغلال عائلة ابن الخمس سنوات.

وفي التفاصيل، أفادت المعلومات أن السلطات المغربية تجري تحقيقا مع سائح أجنبي، من جزر القمر، على خلفية ادعاءاته بأنه جاء خصيصا للقاء عائلة الطفل وتقديم مساعدة مالية إليها.

كما طالب الزائر الأجنبي العائلة بالتقاط صور جماعية برفقته، بهدف إرسالها إلى جمعيات خيرية في أوروبا، لجمع التبرعات المالية لصالحهم.

وبعد أن راودت والد الطفل المغربي شكوك حيال الزائر الأجنبي، أبلغ السلطات المحلية المغربية، التي سارعت إلى توقيفه والتحقيق معه.

إلى ذلك، حذرت السلطات من احتمال حدوث عمليات نصب واحتيال في قضية ريان، وناشدت إبلاغها فور حدوث أي طارئ من هذا النوع.

(العربية نت)