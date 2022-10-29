“صورة للحياة”.. لوحات طلابية مزينة بأحلام وردية

أحمد الشوابكة – أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أن إقامة هذا المعرض للفن التشكيلي، يعزز قيمة التذوق الفني والجمالي لدى الشباب من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، ما يسهم في اكتشاف المواهب الفنية بين الشباب والعمل على تطوير ودعم ملكاتهم الفنية، إلى جانب نشر الوعي الفني لدى طلاب المدارس؛ إضافة إلى حفظ وتنمية الذاكرة الجماعية للفن التشكيلي في الأردن.

جاء ذلك خلال رعايتها، افتتاح معرض إبداعات طالبات مدرسة بطريركية الروم الأرذثوكس المقدسة للبنات الذي أقيم يوم أمس على مسرح المدرسة، بعنوان “صورة للحياة”، ورصد ريعه لدعم مؤسسة ومركز الحسين للسرطان والبرنامج الأردني لسرطان الثدي، بحضور لفيف من الشخصيات الرسمية والوطنية والاجتماعية ورجال الأعمال ورجال الدين المسيحي.

وقالت النجار: “إن الفن هو أداة لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية ومؤشر حقيقي على أهمية رفد الحركة التشكيلية بمواهب جديدة ترتقي بالذائقة البصرية، مؤكدة أن إقامة المعرض تساهم في تحرير الفكر من الملوثات التي ألمت به وتسهم في عكس صورة بهية عن الحضارة في مادبا عاصمة السياحة العربية للعام الحالي، ما يعكس توجيهات وزارة الثقافة بتنشيط السياحة الثقافية في مجمل المدن السياحية والأثرية”.

وقالت النجار: “إن وزارة الثقافة تدعم الأفكار الإبداعية كافة التي تهدف لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية والمستقبلية التي تواكب التطور التكنولوجي الحديث، مبينة أن الثقافة ليست بمعزل عن الاقتصاد، إذ تعتبر الثقافة رافعة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، إذ ما توافرت البيئة المناسبة التي تعززها التشاركية وتنميها روح الفريق والتفاعلية الإبداعية، مشيرة إلى أن بناء الوعي التشاركي بين الوزارات كافة والجهات ومنظمات المجتمع المدني يشكل أحد أعمدة الأمن المجتمعي بمفهومه الشمولي بين السياحة والثقافة والاقتصاد”.

وأضافت أن هذا المعرض وغيره من النشاطات يمكن أن يترجم بمشروع وحركة متصلة بالصناعات الثقافية الإبداعية، لافتة إلى أنه يمكن للثقافة من خلال تشبيكها وتقاطعها مع البلديات والتنمية الاجتماعية، إضافة لتمكين مديرية ثقافة مادبا والمدارس جعل هذه المنطقة منتجة اقتصاديا وتشجيع السياحة الثقافية.

وألقت مديرة مدرسة الروم الأرذثوكس للبنات في مادبا عرين الكرادشة، كلمة رحبت فيها بالحضور وقالت: “إن الفن هو أداة لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية ومساندة مرضى السرطان من خلال رصد ريع هذا المعرض لمركز الحسين للسرطان والبرنامج الأردني لسرطان الثدي، مشيرة إلى أن هذا المعرض أقيم دعما وتحفيزاً لطالبات المدرسة، وهذا أحد أهدافنا في دعم المواهب الشابة المتميزة، وفتح باب التعاون معهم بما يسهم في تعزيز الحركة الفنية التشكيلية على الساحة، وإظهار كل ما هو جديد وذا قيمة، لافتة إلى أن هذا المعرض أيضا يأتي تشجيعاً للمواهب في مراحل الطفولة والمدرسة وتوجيه طاقاتهم الإبداعية بممارسة الأنشطة والهوايات الفنية، وفق أسس وقواعد صحيحة تسهم في صقل تلك المواهب”.

وكانت النجار تجولت بمرافقة الحضور في أروقة المعرض، الذي اشتمل على 37 لوحة فنية تشكيلية من أعمال طالبات المدرسة تراوحت أعمارهن بين 6 و 17 عاما، والتي اتسمت بألوان الفرح والحياة، وقدمن رسومات فنية متنوعة المواضيع والأساليب في المعرض، وعبرن عن سعادتهن بهذه المشاركة التي استطعن من خلالها التعبير عن بعض مكنوناتها الداخلية وإبرازها إلى حيز الوجود.