صور أردنية توثق “الفضية” التاريخية في “آسيا أوقيانوسيا 100 كم” بالعقبة

مصطفى بالو

عمان– صور أردنية أرتسمت بريشة الإرادة والتحدي على أرض واحة أيلة بالعقبة، وثقت الإنجاز التاريخي لألعاب القوى، بالحصول على الميدالية الفضية في مسابقة الفرق للرجال، والمغلف بالنجاح التنظيمي الباهر، من خلال استضافته لألتراماراثون العالم – سباق آسيا أوقيانوسيا 100 كم-، والذي اقيم لأول مرة بالمنطقة العربية والأردن مؤخرا.

استضافة بطولة العالم

خلف كواليس استضافة اتحاد العاب القوى للحدث، والسباق النوعي الآسيوي والعالمي، كانت معلومة خفية يعلمها اتحاد العاب القوى، الاتحاد الدولي للألتراماراثون، أن نجاح الأردن في استضافة سباق “آسيا أوقيانوسيا 100 كم”، المقرون بتحقيق الإنجاز ووقوف المنتخب الوطني على منصات التتويج، يمنحه فورا استضافة بطولة العالم للألتراماراثون العام المقبل.

ولعل كلمات رئيس الاتحاد الدولي الكندي (ذو الأصول الهندية) نديم خان، ونائبه والمسؤول الفني بالاتحاد الآسيوي، فضلا عن كلمات الاطراء من الوفود الآسيوية والعالمية ودول أوقيانوسيا، عن نجاح الأردن الباهر الذي توجه بخطف المركز الثاني، والميدالية الفضية في سباق الفرق للرجال، جعل خان يزف الخبر السار إلى اتحاد ألعاب القوى، نيل شرف استضافة بطولة العالم للألتراماراثون لمسافة 50كم، في واحة أيلة مجددا، خلال شهر آذار (مارس) المقبل عن جدارة واستحقاق.

إرادة حديدية

الإرادة الحديدية التي تسلح بها اتحاد العاب القوى، وللأمانة بجهود مضاعفة من رئيس الاتحاد المحامي سعد حياصات، وفق جدول زمني مضغوط بالمهام والواجبات، والترحال كثيرا بين عمان والعقبة، ونيله دعم سلطة مفوضية إقليم العقبة، وشركة واحة أيلة، وعدد من المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية، وفي مقدمتها مظلته الرسمية اللجنة الأولمبية، ورغم العقبات والعثرات الكثيرة التي واجهته، كان يتقدم بثقة إلى حل تلك الأمور.

الوصول إلى النجاح في أبهى صوره، لم تثنيه وزملاءه في مجلس الإدارة، ولجانه العاملة على توفير كل المتطلبات، وحين كانت النية تتجه إلى اقامة 50 كم داخل واحة أيلة، و50 كم في أرجاء العقبة، واجه رفضا من قبل الاتحاد الدولي المشروط اقامته بهذه الطريقة، خاصة الـ50 كم في ارجاء العقبة، بإغلاق كامل للمدينة خلال الـ12 ساعة من مدة السباق، وهو الأمر الصعب في ظل ازدحام المدينة السياحية، غير التكتيك باقامته داخل واحة أيلة.

ساعة حذر وترقب، فرضت على رئيس الاتحاد حياصات ولجانه، التواجد قبل موعد السباق باسبوع بالعقبة، وتفقد كل صغيرة وكبيرة، وتواجد مع المتسابقين من ساعات الفجر الأولى لانطلاق السباق، وتفقد وفق جولات فنية بصحبة المنسق الفني الآسيوي، حتى اضطر الى نقل متسابقين من اماكن اصابتهما على المسار، بسيارته الخاصة الى المستشفى لتلقي العلاج، وسرعان ما تحول الثقل الأردني، وفقا للإرادة الحديدية إداريا ولاعبين، الى فرح غامر مع الميدالية الفضية التاريخية، وتأكيد رئيس الاتحاد الدولي النجاح الأردني اللافت بالتنظيم.

“قالوا عن الإنجاز”

“الغد”، التي التقت رئيس الاتحاد المحامي سعد حياصات لحظة الإنجاز، وداهمته بالعديد من التساؤلات، فأجاب: “الحمد لله الذي وفقنا بصنع إنجاز تاريخي نوعي للوطن والرياضة الأردنية، ولعل النجاح يتوزع بين نجاح الاستضافة رغم التحديات، ومنحنا استضافة بطولة العالم العام المقبل، بمشاركة ما يزيد على 600 عداء وعداءة، والأهم الوقوف لأول مرة على منصات تتويج السباق العالمي، ونقدم الإنجاز هدية متواضعة للوطن والقائد، وأشكر كل من ساندنا في توثيق هذه اللحظة التاريخية، والأهم أشكر الفريق الأردني بقيادة خالد الشيخ على هذا الإنجاز، والذي ولد من رحم المعاناة”.

وشاركه الحديث، مدير العلاقات العامة أيمن الفاعوري، الذي قال: “لا شيء يعادل الفخر والشعور الوطني بالإنجاز للوطن، واشكر لاعبي المنتخب الأردني، الذين اذاقونا طعم الانجاز، ولا ننكر جهود جميع الزملاء من أسرة الاتحاد، ووسائل الإعلام التي شاركتنا في توثيق الحدث والنجاج والإنجاز الوطني”.

وزاد قائد الفريق الأردني خالد الشيخ: “ما تحقق فاق الخيال، حلم راودنا كثيرا أنا ورفاقي بالفريق الأردني بالإنجاز للوطن، في أصعب وأقسى المنافسات، وعندما تعلم أننا تجمعنا قبل السباق بأسبوع، تستدل على قيمة الإنجاز الذي تحقق، وما اسعفنا أننا نملك الخبرة في مثل هذه السباقات، عبر تاريخ طويل من المشاركات العالمية، واعتبر الانجاز يؤسس إلى الاهتمام بالفريق الأردني، خاصة في ظل استضافة بطولة العالم في آذار (مارس) المقبل”.