صور من الفضاء قبل وبعد الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور الأقمار الصناعية الجديدة من تركيا وسوريا، التقطت عقب الزلزال الذي ضرب البلدين فجر يوم الاثنين الماضي.

وتظهر الصور التي نشرها برنامج الأمم المتحدة للأقمار الصناعية حجم الدمار الهائل في المناطق التي ضربها الزلزال. وإحدى تلك المناطق كان قهرمان مرعش التركية التي تضررت فيها أحياء كاملة.

ونشرت شركتا “Planet” و”Maxar Technologies” المتخصصتان بالتقاط صور الأقمار الصناعية مشاهد عن الزلزال، وأكدتا أنهما تعملان بالتعاون مع المنظمات الإنسانية لإخطارها عما يحصل على أرض الواقع، بتوثيق حجم الضرر وتوزيع الملاجئ وعمليات الإنقاذ.

New #satelliteimagery of the aftermath of the #earthquake in Islahiye and Nurdagi, #Turkey, was acquired yesterday showing collapsed buildings and temporary shelters.

📷 GeoEye-1 © Maxar collected by European Space Imaging pic.twitter.com/FLRuzoyP0g

— European Space Imaging (@EUSPACEIMAGING) February 8, 2023