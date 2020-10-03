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“صوفيا فيرغارا” أعلى الممثلات أجرا في العالم

منذ 8 دقائق
صوفيا فيرغارا
صوفيا فيرغارا

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لوس انجليس -تصدّرت الممثلة صوفيا فيرغارا نجمة مسلسل “مودرن فاميلي” التلفزيوني قائمة الممثلات الأعلى أجرا في العالم لسنة 2020، متخطية نجمات سينمائيات في ظل تراجع إيرادات ممثلي هوليوود جراء جائحة كوفيد-19، على ما أظهر التصنيف السنوي الذي نشرته مجلة “فوربس” الجمعة.

انجلينا جولي
انجلينا جولي

فمع 43 مليون دولار جنتها خلال اثني عشر شهرا، تصدرت صوفيا فيرغارا (صاحبة المركز الثاني في التصنيف العام الماضي)، القائمة متقدمة على أنجيلينا جولي (35 مليون دولار) وغال غادوت (31 مليون دولار).

غال غادوت
غال غادوت

وتتقاضى صوفيا فيرغارا 500 ألف دولار عن كل حلقة من “مودرن فاميلي”، وهي باتت عضوا في لجنة تحكيم برنامج “أميريكاز غت تالنت” الذي يدرّ عليها “ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار في الموسم الواحد”، من دون احتساب العقود الإعلانية المختلفة، وفق “فوربس”.

ايميلي بلانت
ايميلي بلانت

وقد تسببت جائحة كوفيد-19 بتوقف أكثرية الإنتاجات الضخمة في هوليوود منذ الربيع، ما انعكس تراجعا كبيرا في إيرادات النجوم إذ يتقاضى هؤلاء في العادة نسبة من الأرباح التي تحققها أعمالهم في صالات السينما، إضافة إلى الأجور.

وأتاح إغلاق صالات السينما بسبب الوباء وغياب الأفلام الجديدة، لنجمات أخريات من الشاشة الصغيرة دخول تصنيف الممثلات الأعلى أجرا.

وبينهن إيلين بومبيو من مسلسل “غريز أناتومي” في المركز الثامن مع 19 مليون دولار، وإليزابيث موس من مسلسل “ذي هاندمايدز تايل” في المرتبة التاسعة مع 16 مليون دولار.

وباستثناء أنجيلينا جولي وإميلي بلانت (المركز السادس مع 22,5 مليون دولار)، جنت جميع الممثلات في التصنيف إيراداتهن من التلفزيون وخدمات الفيديو على الطلب، بمن فيهن النجمة السينمائية المخضرمة ميريل ستريب (المركز الخامس مع 24 مليون دولار).

وفي المحصلة، جنت الممثلات العشر الأعلى أجرا في العالم سنة 2020 ما مجموعه 254 مليون دولار (من حزيران/يونيو 2019 إلى حزيران/يونيو 2020)، وهو مبلغ يعكس تراجعا بنسبة 20 % مقارنة بالعام السابق.

وعلى سبيل المقارنة، جنى الممثلون العشرة الأعلى أجرا في الفترة عينها إيرادات تفوق الضعف، مع ما يقرب من 550 مليون دولار.

وقد نال متصدر التصنيف، دواين “ذي روك” جونسون، عائدات مقدارها 87,5 مليون دولار وفق التصنيف الذي نشرته “فوربس” الشهر الماضي.

وفي ما يلي تصنيف الممثلات الأعلى أجرا في العالم لسنة 2020:

1. صوفيا فيرغارا (43 مليون دولار)
2. أنجيلينا جولي (35,5 مليون دولار)
3. غال غادوت (31,5 مليون دولار)
4. ميليسا ماكارثي (25 مليون دولار)
5. ميريل ستريب (24 مليون دولار)
6. إميلي بلانت (22,5 مليون دولار)
7. نيكول كيدمان (22 مليون دولار)
8. إيلين بومبيو (19 مليون دولار)
9. إليزابيث موس (16 مليون دولار)
10. فيولا دايفيس (15,5 مليون دولار)

(ا ف ب)

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