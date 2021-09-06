صوقار وتادرس وسنقراط أعضاء في “استشارية” الفيصلي

عمان – الغد – أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة في النادي الفيصلي، عن تشكيل هيئة استشارية رياضية تطوعية، مكونة من لاعبين سابقين بصفوف النادي وهم : نهاد صوقار، جريس تادرس وحسام سنقرط.

جاء ذلك بعد تشاور الإدارة المؤقتة مع عدد من اللاعبين السابقين وأصحاب الخبرات من أبناء النادي.

وأعلنت وزارة الشباب الأسبوع الماضي بعد إستقالة إدارة النادي الفيصلي برئاسة بكر العدوان، عن تشكيل لجنة مؤقتة من قبل وزارة الشباب مكونة من سالم أبو قاعود رئيساً للنادي، بالإضافة إلى محمود الكيلاني الذي تم تسميته لاحقاً بأمين السر للنادي بعد توزيع المناصب، واختيار سيف عجاج أميناً للصندوق، وأمجد عليان كمنسق الهيئة الإستشارية الرياضية للنادي، وإعطاء مهام منسق لجنة المساهمة والدعم لخديجة أبو حمور.

ومن أبرز القرارات التي أعلنت عنها اللجنة المؤقتة للنادي فور مباشرة عملها، أنها أعلنت عن تشكيل لجان لغايات السير بإجراءات التسليم والإستلام لأمانة السر وأمانة الصندوق، بالإضافة إلى تجديد ثقتها بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول بكرة القدم، كما تم الإتفاق على تشكيل لجان تطوعية من أبناء النادي لخدمته، مع اعتماد الصفحة الرسمية للنادي على مواقع التواصل الإجتماعي كمصدراً رسمياً للأخبار والتصريحات.