صوقار يكشف تفاصيل إبلاغه بقرار إبعاده

عمان – الغد – كشف المحاضر الدولي والآسيوي نهاد صوقار، عن طريقة إبلاغه من قبل المدير الفني لاتحاد الكرة اليكس، بقرار إبعاده عن استكمال الإشراف على دورة التدريب الدولية المتقدمة “البرو”، التي مضى عليها مرحلتان، وتبقى منها ثلاث مراحل.

وقال صوقار في منشور على صفحته على “فيسبوك”: طلب مني الاجتماع مع المدير الفني للاتحاد اليكس، حيث التقينا وبعد السلام، تسلم الكلام وتحدث خلال 7 دقائق تقريبا قال فيها:

“ستصيبك خيبة أمل مما سأقول، برنامج دورة المحترفين مستواها منخفض”.

وأضاف صوقار: أبدى اليكس ثلاث ملاحظات بشكل رئيسي تتمثل في عدم وجود ربط بين العملي والنظري، وانك تستخدم شعار الأكاديمية الخاصة بك، واتفقت مع الأمين العام على استبدال المحاضرين.

وقال صوقار: سألت اليكس بعد هذا الحديث: هل هذا الاجتماع فقط لابلاغي بقرار استبدال المحاضرين؟ فأجاب نعم، فقلت شكرا وغادرت الاجتماع.

وقال صوقار: من يستطيع الشرح لاليكس أن هناك رابطا بين النظري والعملي، نتكلم نظريا في القاعة عن الضغط الأمامي ثم نذهب للملعب للتطبيق.. نتكلم نظريا في القاعة عن الضربات الركنية في الدفاع ثم نذهب إلى الملعب للتطبيق……. الخ وهكذا.

اما عن شعار الأكاديمية الخاصة، فلم يسبق ان استخدمت هذا الشعار في محاضرات الاتحاد ابدا.

وكان قرار إبعاد صوقار وزياد عكوبة عن دورة “البرو”، أثار حفيظة الكثيرين، ممن اعتبروا أن هذه الخطوة هي تقليل من شأن الكفاءات المحلية، ولا يجوز الابعاد بهذه الطريقة، وكان بالامكان استكمال الدورة، ومن ثم عدم تعيينهم في دورات لاحقة، احتراما لهما.

كما انتقد البعض إطلاق يد اليكس بهذا الشكل الكبير، ومنحه كامل الحرية في التصرف بالكرة الأردنية، رغم عدم اطلاعه على تفاصيلها وظروفها، مستشهدين بالكثير من التفاصيل والأحداث والدلائل التي لا مجال لذكرها في الوقت الحالي. -(أخبار النجوم)