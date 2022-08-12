صويص وشرارة يحييان الأمسية الثانية من ليالي مهرجان صيف عمان

عمان-الغد- شهد مسرح المدرج الروماني ، اليوم الجمعة ، الامسية الثانية من ليالي مهرجان صيف عمان التي أحيا حفلها الفنان يحيى صويص والفنانة نداء شرارة ، وفرقة صوت الاردن للفنون الشعبية / الرمثا ، بحضور نائب امين عمان محمد رسمي القيسي وجمهور كبير .

وقدم الفنان صويص باقة من الاغاني الوطنية والتراثية الفلكلورية الاردنية ووصلة من روائع الطرب العربي الاصيل العراقي والفلسطيني والخليجي .

وقدمت الفنانة شرارة وصلات غنائية من حصيلة نتاج اعمالها الفنية والتي تنوعت بين الاغاني الوطنية الاردنية ، كما غنت من كلماتها والحانها اغنية لفلسطين .

وقدمت فرقة صوت الاردن للفنون الشعبية / الرمثا عرض فني من احياء التراث الاردني بمشاركة الفنان الاردني اديب القاسم .

يذكر ان امسيات فعاليات مهرجان صيف عمان ستستانف اعتبارا من يوم غداً السبت ولغاية 20 آب في حدائق الحسين ، وحددت مساحة مخصصة للاطفال تبدأ الساعة السادسة مساءاً وتشمل محطات الرسم على الوجوه ، نفخ البالونات ، محطات سينما الاطفال ، الالعاب الهوائية ، منصات الالعاب .

وتقام أمسيات المهرجان العمانية بتنظيم مجاني من امانة عمان الكبرى ويسودها الطابع الكرنفالي الثقافي والفني والترفيهي .

وتدعو أمانة عمان الأخوة المواطنيين لحضور فعاليات المهرجان الذي خصص فيه منطقة مخصصة لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات .

ويهدف المهرجان الى تنشيط الحركة السياحية بهدف إضافة مقصد للسياح في مدينة عمان ، وتوفير أجواء الفرح للمواطنين وزوار الأردن وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الايجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار.