صيادلة الشمال يختارون لجنتهم النقابية

تجري في مجمع النقابات باربد، اليوم السبت، انتخابات لجنة صيادلة الشمال والذي يتنافس على الفوز بمقاعدها قائمتين من الصيادله الممارسين يمثلون الطيف الصيدلاني في الشمال.

وتضم احد القوائم ولاول مرة في تاريخ الانتخابات النقابية على مستوى المملكة العنصر النسوي والذي يشكل حوالي 50 %من مجموع أعضاء القائمة

وهذا يدل على فاعلية العنصر النسائي في العمل النقابي.

يشار بأن عدد الصيدلانيات الاناث يزيد عن نسبة 70% من مجموع أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصيادلة مما يعطي القائمة ميزة اضافية لم تكن موجوده في تاريخ النقابات المهنية بالاردن

وتضم احد القوائم تمثيل جغرافي واضح حيث أن أعضاء القائمة يمثلون جميع الويه الشمال.

ومما تمتاز احد القائمة دمج الخبرات القديمة مع حديثي التخرج

ويحسب للقائمه بأنها تعتمد على العنصر الشبابي بالإضافة للخبرات النقابية لبقية الأعضاء في القائمة.

كذلك لم تغفل القائمة التنوع العملي فمهنا من يعمل بقطاع الجامعات

وكذلك من يعملون بوزارة الصحة بالإضافة للقطاع الخاص أصحاب الصيدليات ومندوبي شركات الأدوية

هذه الميزات قد تكون تجتمع اول مره بتاريخ الانتخابات النقاببه في الأردن.

ولا تحمل القائمة اي توجه سياسي وإنما توجهها خدمة قطاع الصيدلة والنهوض به جراء ما لحق به مثل كل قطاعات العمل في أزمة كورونا.