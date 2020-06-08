قرارات التعليم العالي للتدريس والامتحانات في الفصل الصيفي

تيسير النعيَمات

عمان – قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، الموافقة على تطبيق الأسس الآتية فيما يتعلق بالتدريس والامتحانات في الفصل الصيفي للعام الجامعي 2019 / 2020:

أولاً: طلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط:

1. يتم تدريس جميع المساقات النظرية في كافة الكليات إلكترونياً (عن بعد).

2. يتم تدريس المساقات التـي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عمليه أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونيا (عن بعد) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

3. يتم تدريس طلبة المرحلة السريرية في كليات الطب البشري (للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة كليات طب الأسنان (للسنتين الرابعة والخامسة) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية.

4. يتم تدريس طلبة كليات الطب البشري وطب الأسنان (للسنوات الأولى والثانية والثالثة) إلكترونياً (عن بعد).

5. يتم إجراء كافة امتحانات متطلبات الجامعة ومتطلبات الكليات إلكترونياً (عن بعد) مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان نزاهة ومصداقية الامتحانات.

6. تجرى الامتحانات النهائية لمساقات التخصص في كل كلية في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة، على أن يتم تقييم أعمال الفصل الأخرى إلكترونياً (عن بعد).

7. يتم تقييم كافة المساقات الواردة في البند (2) أعلاه (أعمال الفصل والامتحانات النهائية) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

8. يطبق مبدأ ناجح راسب باختيار الطالب على المساقات التي تدرس إلكترونياً (عن بعد) فقط أما المساقات التي تدرس داخل الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية فيطبق عليها نظام العلامات النافذ في الجامعة وليس للطالب خيار (ناجح راسب).

9. يعود طلبة كليات المجتمع الحكومية والرسمية والخاصة (باستثناء الكليات العسكرية) المتوقع تخرجهم، والذين سيتقدمون للامتحان الشامل إلى كلياتهم لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من تاريخ 1 / 7/ 2020 ، ويتم إجراء الامتحان الشامل لهم في حرم تلك الكليات وبالطريقة الاعتيادية.

10. فيما يتعلق بطلبة الدبلوم المتوسط في الكليات العسكرية فيحدد دوامهم من خلال القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ويطبق عليهم ما يطبق على باقي طلبة كليات المجتمع الأخرى فيما يتعلق بالامتحان الشامل.

ثانياً: طلبة الدراسات العليا:

1. يتم تدريس جميع مساقات الدراسات العليا (دبلوم عالي/ ماجستير / دكتوراه) في الحرم الجامعي كما تتم جميع امتحاناتها أيضاً في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية.

2. يتم إجراء مناقشات رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونياً (عن بعد) وحسب ما تقرره كل جامعة.

ثالثاً: الطلبة الموجودون خارج المملكة:

1. يترك للجامعة خيار تدريس هؤلاء الطلبة إلكترونياً (عن بعد) في المساقات التي نص هذا القرار على تدريسها داخل الحرم الجامعي، وفي حال عدم تمكنهم من العودة إلى المملكة لتقديم الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي يترك للجامعة حرية تقييمهم وإجراء الامتحانات النهائية بالطريقة التي تراها مناسبة، أو رصد علامة غير مكتمل لهم في هذه المساقات.

2. يترك موضوع تدريس وتقييم طلبة الطب البشري للمراحل السريرية (السنوات الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان (السنتين الرابعة والخامسة) والموجودون خارج المملكة للجامعات لاتخاذ اللازم بخصوصهم.

رابعاً: أحكام عامة:

1. تقوم الجامعات بإعطاء محاضرات توعوية وتوزيع أدلة إرشادية لجميع الطلبة الذين يعودون للحرم الجامعي حول فايروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه وإجراءات الصحة والسلامة العامة.

2. توزع كافة الامتحانات التي تعقد داخل الحرم الجامعي بطريقة تراعي عدم عودة طلبة كافة الكليات في نفس الوقت ومراعاة إجراءات الصحة والسلامة العامة.

3. يتم الاستفادة من المستشفيات الخاصة لتدريب طلبة الطب البشري لتجنب اكتظاظ الطلبة في المستشفيات التعليمية في الجامعات الرسمية.

4. بخصوص طلبة طب الأسنان يتم مراعاة كافة التعليمات والبروتوكولات الصادرة عن لجنة الأوبئة مع مراعاة أقصى درجات السلامة العامة.

خامساً: يؤكد مجلس التعليم العالي على أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه التزاماً بخطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد وضمان استمرارية العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي كافة

Taiseer. Alnuaimat @alghad.Jo