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“صيف الأردن”.. عروض فنية ومسرحيات للأسرة والطفل – فيديو

منذ 16 دقيقة

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عمان-الغد– تستمر في العاصمة عمان ومختلف المحافظات الأردنية أمسيات مهرجان صيف الأردن 2019، الذي تقيمه أمانة عمان ويشارك في مهرجان هذا العام عدة فنانين.

وأعدت الامانة برنامج زاخر بالفعاليات يتضمن عروض فنية وفقرات إستعراضية لفرق ودبكات استعراضية، وشعر وموسيقى ومسرحيات للأسرة والطفل وألعاب أطفال ورسم على الوجوه.

ويهدف المهرجان الى تنشيط الحركة السياحية وإضافة مقصد للسياح في مدينة عمان ، وتوفير أجواء الفرح للمواطنين وزوار الأردن ، وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الايجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار .

تفاصيل أكثر تجدونها على صفحة أردن النخوة بموقع فيسبوك للوصول إلى الصفحة (أنقر هنا).

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