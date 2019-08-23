صيف الأردن يواصل فعالياته في إربد – صور

أحمد التميمي

إربد – شارك زهاء 12 ألف مواطن في غربد بفعاليات صيف الأردن التي اقيمت بمدينة الحسن الرياضية، وحضرها محافظ إربد رضوان العتوم ومدراء الدوائر الرسمية في المحافظة.

وتضمنت الفعاليات العديد من الفقرات والأغان الوطنية ومسابقات للاطفال ومسرحيات قدمها عدد من الفنانيين الأردنيين نالت اعجاب الحضور.

وقال العتوم، أن الفعاليات مستمرة لنهاية شهر ايلول من كل يوم جمعة، مشيرا الى ان الفعاليات متنوعة تشمل العديد من الانشطة والفقرات الفنية.

وأشار الى ان هناك معرض بازار للمنتجات والماكولات الشعبية والحرف اليدوية لعدد من السيدات لتسويق منتجاتهن والبيع المباشر للمواطنين.

وقال أن الفعاليات شهدت اقبالا كبيرا منةالمواطنين، مما يؤشر الى نجاح الفعاليات والتنظيم.