“صيف عمان”: سلطان وسمحان يمتعان الجمهور بمشاركة “الفلكلور الأرمني”

معتصم الرقاد

عمان- ضمن أمسيات مهرجان صيف عمان 2019، تألق الفنان الأردني محمود سلطان ورمزي سمحان، إذ قدما أغاني متنوعة نالت إعجاب الحضور على خشبة المسرح الرئيسي بحدائق الحسين أول من أمس.

الجمهور تفاعل مع سلطان طيلة الحفل، بعقد حلقات الدبكة والغناء والتصفيق مطولا، مرددين أغانيه التي جمعت بين العاطفية والوطنية.

سلطان اختار أن تكون بداية الحفل مع أغنية “دبك دبيكي” وأغنية “عشمتني بالحلق”، أتبعها بأغنية وطنية “ابيش بحلاها”..، و”احلف والشاهد ربي”، ومن أرشيف الأغاني الشعبية، قدم وصلة “لأعبر على تركيا”، ومن ثم انتقل بعدها بناء على طلب الجمهور ليغني مجموعة من الأغاني الوطنية. وتابع ليلة الفرح الأردنية ليقدم وصلة من الفلكلور الشعبي.

وأطل الفنان رمزي سمحان على جمهور حدائق الحسين ليقدم اغاني عاطفية ووطنية نالت اعجاب الحضور.

وشاركت فرقة الفلكلور الأرمني بلوحة فنية راقية على خشبة المسرح الرئيسي وسط حضور جماهيري لافت.

وشهدت الساحة المخصصة للبازار والتي أتاحت الأمانة من خلالها لـ 120 مشاركا عرض وبيع المنتجات المنزلية حضورا كبيرا من مرتادي المهرجان. وفي الساحة المخصصة للأطفال التي يسودها الجو العائلي تبدأ يوميا طيلة المهرجان من السادسة مساء محطات الفنون والرسم على الوجوه، مسابقات وجوائز، والساعة الثامنة فقرة المشي على العصي، مسرح الدمى.

وانطلقت في حدائق الحسين يوم الجمعة الماضي أمسيات مهرجان صيف عمان 2019 الذي تقيمه أمانة عمان حتى الرابع عشر من الشهر الجاري بهدف تنشيط الحركة السياحية وإضافة مقصد للسياح والمواطنين وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الايجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار.

يشار أن الأمانة قامت بتأمين مواقف للمركبات ضمن محيط الحدائق وتوفير باصات داخل وخارج الحدائق لنقل المواطنين إلى موقع المهرجان الذي يستمر لغاية 14 من الشهر الحالي.