ضابط الصيانة يعود من واشنطن

هآرتس

جدعون ليفي 29/8/2021

ضابط الصيانة الرئيسي في دولة إسرائيل سيعود اليوم (أمس) إلى البلاد مع إنجاز آخر مثبت وهو أن اللقاء في البيت الأبيض مر بسلام، وحتى أنه كان ناجحا. أيضا حتى بعد استبعاد المعاني المبالغ فيها والتي لا أساس لها من الصحة والتي أولتها المقالات الصبيانية في واشنطن للتفاصيل، في المطبخ أو في ركن القهوة، 25 دقيقة أو 30 دقيقة أكثر مما كان مخطط له، هل أصبح جو بايدن صديقا أم لا، نفتالي بينيت قام بمهمته بشكل جيد. لم يتم تسجيل أي فشل أو أي احراج؛ الكلام المحفوظ والمتوقع تم قوله؛ الوعود الكبيرة تم إطلاقها وبينيت يعود إلى البيت بسلام؛ مما يثير استياء من يحبون بنيامين نتنياهو الذين لا يستسلمون حتى ولا للحظة.

بينيت يمكنه بالتأكيد النمو مع المهمة التي تم اعدادها له، لكن هذه المهمة صغيرة، ضابط صيانة رئيسي لا أكثر من ذلك. إسرائيل تريد الآن مديرا وليس قائدا. بعد سنوات نتنياهو فان كل ما يريده معارضوه هو القليل من الهدوء. وهو الأمر الذي سيحصلون عليه. بينيت مفصل لهذه الوظيفة. هم يريدون مديرا لأن القائد يجب عليه مواجهة المواضيع الكبيرة، المختلف عليها والمهددة والحقيقية، التي نخاف منها جدا. المدير الجيد سيهتم فقط بالأمر الذي انتخب من أجله وهو الهدوء. الهدوء المنظم والمحدث اللقاء في واشنطن وعد بالهدوء، على الأقل في الوقت الحالي.

المدير الجيد بينيت يهتم بإعطاء وجبة التطعيم الثالثة، وهو أمر غير بسيط، الذي ربما بعده سيسود القليل من الهدوء المؤقت في مجال الوباء. لن يكون إغلاق، وربما حتى ستكون لنا سنة دراسية. فما الذي نريده أكثر من ذلك؟ المدير الجيد سيعمل على تقليص العنف في المجتمع العربي، هذا ايضا نعمة. ستكون ميزانية وسيكون وزراء مجتهدون ومستقيمون في معظمهم، ليس جميعهم. وربما أيضا غزة تهدأ ولن تتحرك لبضعة أشهر. بينيت سيحافظ على مظاهر الاستقامة والموضوعية، مظاهر علاقات جيدة مع وزرائه الذين سيغدقون عليه المديح. كلما ساد المزيد من الهدوء سيزداد تأييد بينيت. وكلما ساد المزيد من الهدوء فان هذه الحكومة ستصمد وستصبح حكومة مشهورة. أيضا رئيس الحكومة البديل، يئير لبيد، سيواصل القيام بنفس الوظيفة بعد التناوب الذي سيتم احترامه بشكل صحيح. أيضا لبيد سيكون ضابط صيانة ممتازا، فقط مع المزيد من الفن الهابط والشفقة أكثر من سلفه.

عدد كبير من الإسرائيليين سيحبون الوظيفة الجديدة المخصصة لرئيس الحكومة. هذه ستكون أمنية وطنية تقريبا. أن تقود تعني المخاطرة والقيام بتحركات كبيرة واثارة خلاف له ضجة، من الذي هو مستعد ذلك؟ أن تقود تعني أن تقول، نحن ننشغل بإدارة روتين حياة المدنيين. رئيس الحكومة في وظيفة رئيس البلدية. أغلبيتنا يكفيهم ذلك. المزيد من النظافة وقدر أقل من الدراجات النارية، شيء كهذا. خلف هذا الطموح لمدير بدل قائد يختفي عدم الاهتمام بالأمور الكبيرة، والخوف الخفي من المواجهة الحقيقية. لذلك، التوق إلى مدير تحول إلى أمر شعبي جدا في أوساط الإسرائيليين.

اليهود الإسرائيليون الذين واقعهم هو بالإجمال ممتاز، وهو من الأفضل في العالم، يمكنهم فقط الكسب من هذه الوظيفة الصغيرة. لا يوجد مثل الوضع الراهن من أجل ارضاء إسرائيل وتلطيف نومها. حكومة بينيت – لبيد تناسب ذلك مثلما تناسب القفازات اليد. أيضا في ظل عدم الاتفاق يمكن الاهتمام أكثر بالهدوء. نتنياهو كان مختلفا، بالخير والشر. المعجبون الكثيرون به يمكن أن يكتشفوا في القريب بأن معسكرهم يتقلص. بينيت ليس “المتحايل”، كما يلصق به البيبيون. لقد تم انتخابه بصورة قانونية في الكنيست. تعالوا نستقبل رئيس الحكومة العائد من مهمته السياسية الاولى بالتصفيق الذي يستحقه. “كم هي رائعة عودتك إلى الوطن، كم هي رائعة رؤيتك مرة أخرى. قل لنا كيف كانت رحلتك ولماذا لم ترسل لنا بطاقة. كل شيء هنا بقي على حاله”.