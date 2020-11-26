ضاغضة نفايات من الوكالة الأمريكية.. وبلدية شرحبيل بن حسنة تثمّن

الاغوار الشمالية- تسلمت بلدية شرحبيل بن حسنة بلواء الاغوار الشمالية ، اليوم الخميس ، ضاغطة نفايات بسعة 18 طناً من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وقال رئيس البلدية شوكت الصقور ، ان الضاغطة الجديدة ستسهم في تحسين عمليات جمع النفايات من مختلف مناطق البلدية الى جانب 6 ضاغطات أخرى تمتلكها البلدية لادامة النظافة العامة وتعزيز الوضع البيئي ، مثمناً دعم الوكالة الامريكية والذي سبقه تجهيز الوكالة لكامل مستلزمات القاعة متعددة الأغراض في المبنى الجديد للبلدية ، اضافة الى تقديم جهاز رفع مساحي عالي الدقة لتسهيل الأعمال المساحية ضمن مناطق البلدية .

بترا

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