ضبابية الموسم الكروي تضرب الجوانب المادية للاعبين

يحيى قطيشات



عمان – ساهمت الضبابية في توقيت إعلان تفاصيل الموسم الكروي المقبل حتى الآن، في إرباك صفوف الأندية واللاعبين الذين كشفوا عن معاناتهم من هذه الضبابية، خاصة على الصعيد المادي.

ويتوقع أن يكون الموسم المقبل، أطول موسم لكرة القدم، بحيث يبدأ في شهر آذار (مارس) المقبل ويمتد لأكثر من عام.

ومع ختام الموسم الكروي الماضي، انتهت عقود معظم اللاعبين مع أنديتهم باستثناء عدد قليل من الذين وقعوا على عقود لأكثر من موسم، وما تزال عقودهم مستمرة دون دخل شهري، إلى جانب صعوبة تحصيل مستحقاتهم السابقة، بسبب سوء الأوضاع المادية عند الأندية.

ويرى اللاعبون أن الحل يكمن في الانتظار أو تقديم شكوى بحق النادي للجنة أوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، أملا في الحصول على المستحقات، ولا سيما أن عددا كبيرا من نجوم الكرة لا يملكون دخلا ماديا سوى من كرة القدم.

والحال ينطبق على المدربين المحليين، فالأندية الأردنية بصورة عامة تعاني من ظاهرة غياب الاستقرار في الأجهزة الفنية، ما يؤثر على الاستقرار المالي للمدربين الذين لا يجدون دخلا ماديا سوى من كرة القدم.

وينتظر أن يزيد الموسم المقبل من هموم ومشاكل الأندية خاصة على الصعيد المالي، التي تعمل حاليا للتخلص من التبعات المالية والديون التي تراكمت عليها في الموسم الماضي، وسيرهق صناديق الأندية نتيجة ارتفاع النفقات، خاصة فيما يتعلق بمصاريف اللاعبين وتعاقداتهم ورواتبهم الشهرية وغيرها من التكاليف.

ويؤكد لاعب المنتخب الوطني ونادي السلط محمد الكلوب، أن اللاعب الأردني أصبح يعيش تخبطات واضحة وقلقا كبيرا على مصيره ومصير عائلته جراء ما حصل في مسيرة الكرة الأردنية خلال السنوات الماضية.

ويضيف في حديث لـ “الغد “، ما تزال الأندية تعاني من تراكم مستحقات اللاعبين التي تزداد موسما تلو الآخر، مما يسبب ضررا كبيرا للاعبين فمعظم اللاعبين الأردنيين يعيلون عائلاتهم ولا يوجد مصدر رزق آخر.

وقال الكلوب: “أصبح اللاعب الأردني، يبحث عن مصادر دخل أخرى بعيدة عن كرة القدم لحين اقتراب موعد البطولات “. فترات التوقف الطويلة مزعجة جدا للاعبين ومرهقة لهم ماديا ومعنويا وأيضا فنيا، وتعديل الأجندة تتسبب في تدني الأداء الفني والعائد المادي. ويرى المتابع للدوري الأردني من سنوات طويلة، جلال شاكر العبادي، أن العلة ليست باللاعبين، وإنما بالاتحاد لعدم وجود تخطيط ممنهج ولجنة فنية، إضافة للاحتراف المنقوص.. فهل يعقل أن يسمى اللاعب محترفا وهو يلعب في الصباح مع جهات متنوعة، وفي المساء مع النادي، إضافة إلى عدم وجود حماية للاعب في حاله إصابته، ليضمن حياة كريمة.