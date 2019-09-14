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“ضبابية شفافة”.. إبداعات فنية تزهو في جاليري وادي فينان

منذ ساعتين
جانب من أعمال الفنانة- (من المصدر)

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عمان- الغد- احتضن جاليري وادي فينان للفنون 42 عملا فنيا في معرض “ضبابية شفافة” للفنانة التشكيلية الأميرة وجدان الهاشمي، الذي أقيم مؤخرا ويمتد لنهاية الشهر الحالي.
أبدعت الفنانة في تشكيل أعمالها الفنية الساطعة بألوانها، والمصنوعة من زجاج المورانو، والمثبتة على قاعدة من الرخام.
تقول الفنانة التشكيلية وجدان: “لا يحتاج “الحب” الى شرح.. ففي كل اللغات، وبين جميع الشعوب يجمع “الحب” بين طياته كل ما هو جميل وطيب ومقدس. إن المعرض الحالي هو السادس الذي يتمحور حول “الحب”، وكلي أمل بأن يحمل أيضا لعالمنا غبطة وأحلاما ذهبية وتناغما وفرحا يغلفنا، ويجعل من السعادة أسلوب حياتنا”.

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