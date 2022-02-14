“ضبابية” مشاركة نجوم المنتخبات في بطولة القدس تربك الأندية

خالد الخطاطبة

عمان- ينشد مدربو ولاعبو فرق الفيصلي والوحدات والرمثا، المنضمين للمنتخبات الوطنية (الرجال والأولمبي والشباب)، قرارا حاسما بشأن انضمامهم للمنتخبات الوطنية في المعسكرات التدريبية التي ستجري الشهر المقبل، أو مشاركة أنديتهم في بطولة القدس والكرامة التي تقام في فلسطين في الفترة نفسها.

وتشهد الفترة من 19 إلى 29 آذار (مارس) المقبل، مشاركة أندية الفيصلي والوحدات والرمثا في بطولة القدس والكرامة، وهي الفترة نفسها التي تشهد إقامة معسكرات للمنتخبات الوطنية والتي تقام خلال أيام الاتحاد الدولي.

وفي ظل عدم ورود كتب رسمية للأندية المشاركة في بطولة القدس، بشأن لاعبي المنتخب الوطني ومسألة مشاركتهم مع المنتخبات أو الأندية، يعيش اللاعبون في حيرة من أمرهم، وهو الموقف نفسه الذي يعيشه مدربو تلك الأندية الذين يأملون بأن يذهبوا إلى البطولة بكامل نجومهم وتشكيلتهم، لتحقيق الفائدة المرجوة.

وتملك المنتخبات الوطنية حق الإبقاء على اللاعبين في عمان، وإقحامهم في معسكرات المنتخبات، بسبب إقامة البطولة في الأيام الدولية، وبالتالي فهي تملك حق إبعادهم عن مشاركة أنديتهم في هذه البطولة.

ورغم الحديث عن رغبة المنتخبات في الاحتفاظ باللاعبين جميعا خلال المعسكرات المقبلة، إلا أن اتحاد الكرة لم يصدر قرارا رسميا يحسم فيه وجهة اللاعبين، في ظل وجود رفض كامل من الأندية للإبقاء على لاعبيها في المنتخب، وضرورة مرافقتهم لأنديتهم خلال المشاركة في بطولة القدس والكرامة، وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه المشاركة على الصعيد الفني، ولا سيما أن الأندية مقبلة بعد هذه البطولة على استحقاقات رسمية مهمة مثل دوري المحترفين، فيما يشارك الوحدات بدوري أبطال آسيا.

ويعيش اللاعبون والأندية حتى يوم أمس، في حيرة من أمرهم بسبب عدم اتضاح الرؤيا، على أمل حسم الموضوع بشكل يكفل لهم اصطحاب جميع لاعبيهم للبطولة.

ويرى اتحاد كرة القدم، أن المنتخبات الوطنية، خاصة الأولى وتحت سن 23 ، تحتاج إلى انتظام جميع لاعبيها في المعسكرين المقبلين في عمان الشهر المقبل، كون هذا التجمع يعتبر الأخير للمنتخبين قبل المشاركة الرسمية في التصفيات الآسيوية للمنتخب الأولى والنهائيات الآسيوية لمنتخب تحت سن 23، وبالتالي ضرورة انخراط جميع اللاعبين في هذين التجميعن.

الأندية بدورها ترى أنه من الضروري اصطحاب جميع اللاعبين إلى بطولة القدس، كون هذه البطولة تعتبر “بروفة” أخيرة قبيل انطلاق البطولات الرسمية المحلية والخارجية، وبالتالي فإن ذهابها إلى فلسطين منقوصة الصفوف سيلحق بها الضرر في المنافسات الرسمية.

سبق وأن أبدى ناديا الفيصلي والوحدات، اعتراضهما على الإبقاء على لاعبيهما في صفوف المنتخب الوطني في عمان، معتبرين أن هذه الخطوة لا تخدم تحضيراتهما واستعداداتهما للموسم الكروي الجديد.

واعتبر الناديان في حديث لـ”الغد” أنه ليس من المعقول أن يذهابا إلى بطولة القدس والكرامة بصفوف منقوصة، خاصة وأنهما يملكان عددا كبيرا من اللاعبين في صفوف المنتخبين الأول وتحت سن 23 ومنتخب الشباب، ما يجعل من مشاركتهما في بطولة القدس فارغة من الفائدة الفنية.

نادي الرمثا بدوره أكد عدم تسلمه لقرار رسمي من اتحاد كرة القدم، بشأن استثناء لاعبيه المنضمين للمنتخبات الوطنية من رحلة فلسطين.

وقال الناطق الإعلامي للنادي محمد ابو عاقولة في تصريح لـ”الغد” إنه اكتفى بسماع رغبة المنتخب في الاحتفاظ بلاعبيه خلال المعسكرين التدريبين في عمان، من تصريحات صحفية سابقة لمسؤول في اتحاد الكرة، دون وصول قرار رسمي من الاتحاد حتى يوم أمس.