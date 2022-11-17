ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات بمداهمة أمنية في الزرقاء

ضبط 20 الف حبة مخدرة وخمسة كفوف حشيش وسلاح ناري بحوزته

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات نفذت فجر اليوم مداهمة لمكان وجود أحد أخطر مروجي المخدرات في منطقة عوجان بمحافظة الزرقاء، والمطلوب بـ14 طلباً أمنياً بقضايا المخدرات، بعد جمع المعلومات والتأكد من مكان وجوده وحيازته لكميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه أُلقي القبض على المروج المطلوب الرئيسي وشخص آخر كان برفقته، فيما عثر بحوزتهما بعد تفتيش المكان على 20 الف حبة مخدرة و 5 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري وستتم إحالتهما لمدعي عام محكمة أمن الدولة.