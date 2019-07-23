ضبط أسلحة ومواد مخدرة في الأردن – صور

عمان- ضبط العاملون في ادارة مكافحة المخدرات خمسة اسلحة نارية وكميات متفرقة من المواد المخدرة بحوزة 25 شخصا من المشبوهين ومروجي المواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة، خلال الساعات الـــ 24 الماضية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام: إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة لملاحقة وضبط كافة اشكال التعامل مع المواد المخدرة، خاصة مروجي تلك المواد وحائزي الاسلحة النارية، وتمكنوا خلال 24 ساعة من التعامل مع 15 قضية القي القبض خلالها على 25 شخصا من مروجي المواد المخدرة وحائزي الاسلحة النارية.

واضاف ان ابرز تلك القضايا كانت تنفيذ حملة أمنية على مروجي المواد المخدرة في منطقة المشارع بالاغوار الشمالية، شارك بها الفريقان الخاصان التابعان لإدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي، حيث القي القبض خلالها على اربعة اشخاص وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.

كما نفذت صباح هذا اليوم مداهمة لمنزل احد الاشخاص المشبوهين في قضايا المخدرات بمنطقة الشونة الجنوبية، والقي القبض عليه وضبط داخل المنزل كمية من اشتال الماريجوانا المخدرة.

وفي محافظة العاصمة، القي القبض خلال خمس عمليات مداهمة على خمسة اشخاص من مروجي المواد المخدرة وحائزي الاسلحة النارية، ابرزها كان في منطقة سحاب، حيث ضبط بحوزة احد المروجين بعد القبض عليه على كفين من مادة الحشيش المخدرة وكمية من بودرة الحشيش الصناعي وسلاح ناري، كما ضبط سلاح ناري بحوزة شخص من المشبوهين جنوب العاصمة، وضبط سبعة غرامات من مادة الكوكائين وتسعة غرامات من مادة الكريستال المخدرة بحوزة مروج آخر جنوب العاصمة.

وفي محافظة اربد تم التعامل مع ثلاث قضايا، القي القبض خلالها على اربعة اشخاص من مروجي المواد المخدرة، ابرزها ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة، وفي محافظة الزرقاء تم التعامل مع قضيتين القي القبض على اربعة اشخاص خلالهما وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.

وفي غرب البلقاء، ضبط شخصان داخل احدى المركبات، وبحوزتهما سلاحان ناريان وكمية من الذخيرة، كما القي القبض في لواء الرمثا على شخصين بحق احدهما ثمانية طلبات أمنية، وضبط بحوزتهما كمية من مادة الحشيش الصناعي، وفي البادية الوسطى وبعد جمع المعلومات حول عدد من الاشخاص المشبوهين والمطلوبين بقضايا ترويج المواد المخدرة القي القبض على ثلاثة منهم، اثنان منهم مطلوبان.

وبوشرت التحقيقات مع كافة المقبوض عليهم لتوديعهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.-(بترا)