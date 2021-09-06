ضبط أكثر من 4 آلاف دينار في 400 حملة على المتسولين

عمان- الغد- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر آب الماضي، والتي رصدت فيه أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.

وبحسب التقرير قدمت مديريات الوزارة المساعدات النقدية لنحو 11609 أسر، فيما استفادت 2863 أسرة من المساعدات العينية، وتم إجراء 3271 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و70 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و14 دراسة لتسوية حقوق الورثة.

وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 119 طلبا، وجرى استقبال 70 طلبًا لصيانة مساكن، وبناء مسكنين لأسرتين فقيرتين، وإجراء 60 دراسة لأسر منتجة.

واستقبلت مديريات الوزارة 61 طلبًا لترخيص حضانات، وأغلقت 21 حضانة، وأنذرت 6 حضانات. كما استقبلت الوزارة الشهر الماضي 181 طلبا لغاية الاحتضان، وأجرت 18 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 22 طفلًا.

واستقبلت 10 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وأجرت 122 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، وانذار مركزين لذوي الاعاقة، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات، والاحتضان، والإعاقات، والجمعيات، وتعزيز الإنتاجية والأحداث 743 زيارة تتبعية.

وبين التقرير، أن مديريات الوزارة استقبلت 20 طلبا؛ لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 31 جمعية خيرية، فيما تقدمت 84 جمعية بطلبات الحصول على دعم، و21 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و247 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية.

وضبطت مديرية مكافحة التسول1077 متسولًا، وأجرت المديرية 401 حملة، وضبط 6 مسخرين، وبلغ مجموع المبالغ المضبوطة 4128 دينارا، وأجرت الوزارة 365 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 142 حدثًا خلال شهر آب الماضي، كما أجرت 1433 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات قال خريس، إنه جرى تسجيل 25 جمعية، وحل 13 جمعية، ونقل تبعية جمعيتين، وجرت الموافقة على 35 نظاما أساسيا معدلا، والموافقة لـ 10 جمعيات للحصول على التمويل الأجنبي.

ووفقًا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر آب، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 1257 أسرة، فيما جرى إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 730 أسرة، إضافة إلى تخفيض المعونة الشهرية المتكررة لـ 142 أسرة.

واستفادت 4371456 أسرة جديدة من برنامج “المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية”، و62 أسرة جديدة من برنامج “التأهيل الجسماني”، و94 أسرة جديدة من برنامج “دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة”.