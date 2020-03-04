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ضبط استخراج مخالف لصخور البازلت من أرض للخزينة

منذ ساعتين

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عمان – الغد- نفذت كوادر وزارة المياه والري، حملة أمنية في الخربة السمرا بلواء الهاشمية، أسفرت عن ضبط استخراج مخالف لصخور البازلت داخل حرم أراضي الخزينة لبيعها بطريقة مخالفة.

وأوقفت الكوادر الاعتداءات وضبطت سطحة مخالفة ضخمة في الموقع، وأعدت الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن استخراج صخور البازلت ذات العائد الاقتصادي المرتفع من الأراضي الواقعة ضمن محطة الخربة السمرا، يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد، ويلوث البيئة بطريقة مخالفة، ويهدد سلامة الموقع ويعد مصدر ازعاج للمواطنين القاطنين بالمنطقة.

وأشارت إلى أن الحملة نفذت بالتعاون مع متصرفية لواء الهاشمية، ومديرية شرطة محافظة الزرقاء، ومديرية المشاغل المركزية لدى سلطة المياه.

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