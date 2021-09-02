ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الأغوار وجرش

عمان- الغد- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الإداريين في المناطق وبأسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بئرا مخالفا في منطقة الأغوار واعتداء على مصدر مائي في محافظة جرش تسحب كميات كبيرة من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب.

وبالتفاصيل قالت الوزارة/ سلطة المياه انه وضمن جهود الحملة المكثفة التي تنفذها الوزارة / سلطة المياه تم ضبط هذه الاعتداءات في الأغوار من خلال القيام بحفر بئر مخالف حيث تم ردم البئر وفي جرش تم إزالة اعتداءات عن احد المصادر المائية بكمية تزيد على (150) متر مكعب /ساعة من خلال سحب خطين قطر (4) انش و(2) انش لتعبئة برك وصهاريج بطريقة مخالفة وتم ضبط عدد من الأشخاص وإيداعهم لدى الجهات المختصة حيث تم إعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة .

وشددت الوزارة / سلطة المياه أنها ماضية في جهودها لضبط الاعتداءات التي تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه مشيدة بجهود وتعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين .