ضبط اعتداءات جديدة على خطوط المياه في جنوب عمان

نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا بالتنسيق المنسق الأمني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية وبالتعاون مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حملة في منطقة جنوب العاصمة عمان أسفرت عن ضبط عدد من الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية تقوم بسحب المياه لتزويد مزارع وبيع صهاريج.

وبالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة/ سلطة المياه انه وبناء على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات تم تنسيق حملة صباح الخميس 26 اب 2021 مكونة من كوادر سلطة المياه وشركة مياه الأردن بالتنسيق وحدة الرقابة الداخلية وتم ضبط الاعتداءات و فصلها وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأكدت الوزارة / سلطة المياه أنها ستواصل واجبها تجاه الأخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون وأثنى المصدر على تعاون المواطنين.