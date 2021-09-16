ضبط اعتداءات جديدة في الاغوار والجيزة

عمّان – الغد – اسفرت حملة تنفذها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري/سلطة المياه بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية بالتعاون مع وزارة الداخلية/متصرف لواء الاغوار الشمالية عن ضبط بئر مخالف وبأسناد من مديرية الامن العام مرتبات الامن الوقائي /المشارع وقوات الدرك / درك الشمال 15 والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة عن ضبط بئر مخالف في الاغوار وكذلك ضبط تمديد خطوط رئيسية من بئر مياه لتزويد مياه بطريقة مخالفة لمزارع وبرك في منطقة الجيزة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب حيث تم ازالة الاعتداءات وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعتين.



وشددت الوزارة / سلطة المياه انها لن تتهاون في القيام بواجبها واثنت على جهود و تعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين مؤكدا ان اجراءاتها مستمرة في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه بكل حزم وفاعلية .