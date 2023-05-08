ضبط اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في الظليل

ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه، خلال حملة نفذتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتداءات على خطوط ناقلة رئيسة في الظليل بمحافظة الزرقاء، تمثلت بتمديد وسحب خطوط لمسافة تتجاوز 500 متر، لتزويد 15 منزلا ومزرعة بطريقة مخالفة.

وقالت السلطة، في بيان اليوم الاثنين، إنه جرى فصل الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة، ويجري حاليا احتساب كميات المياه المسحوبة لتحويل المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق أحكام القانون.

وأكدت أنها ستواصل حملاتها لرصد أي اعتداء، والبحث عن كل من تثبت علاقته بهذه الأعمال والمخالفات، والتي تمس حقوق المواطنين المائية، وتؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المواطنين بالمياه.

ودعت السلطة الجميع، إلى الاستمرار بالتعاون معها، والإبلاغ عن حالات العبث بالخطوط أو محاولة الاعتداء عليها على الرقم 5600180/06 .

–(بترا)