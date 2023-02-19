ضبط اعتداءات على خط ناقل مياه الزارة ماعين

ضبطت وزارة المياه والري، خلال حملة نفذتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتداءات كبيرة على خط ناقل مياه الزارة ماعين، التي تعتبر أحد المصادر الرئيسية المزودة للعاصمة، تمثلت بسحب كميات كبيرة لتزويد مزارع.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنه جرى إزالة الاعتداءات وإصلاح الخط، وإعادة الأمور إلى طبيعتها وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة، لاستكمال التحقيق وضبط المعتدين، مشيرة إلى أن الاعتداءات على الخط تكررت عدة مرات.

وأكدت أنها ستواصل حملتها لضبط الاعتداءات في جميع مناطق المملكة، داعية إلى التعاون مع كوادرها، والإبلاغ عن أية اعتداءات على الخط الساخن 065600100.