ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في منجا

نفذت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه- وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه الأردن (مياهنا) حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في مناطق جنوب عمان بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة/ سلطة المياه ترافقها قوات أمنية من مديرية الأمن العام – قوات البادية الملكية والدرك، حيث فصلت 5 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية تقوم بسحب مئات الأمتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع ومنازل وبرك مياه وبيع صهاريج مياه والتي تؤثر على حصص مناطق جنوب عمان، حيث تم إزالة الاعتداءات.

وبينت أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة أمنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في منطقة منجا، جنوب العاصمة عمان، حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياهنا بمرافقة أمنية بضبط (5) اعتداءات كبيرة على أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لتزويد مزارع وبرك وبيع مياه بواسطة صهاريج، وتم فصل الخطوط المضبوطة في منطقة منجا وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، فيما يجري استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وثمنت وزارة المياه والري جهود مديرية الأمن العام – قوات البادية الملكية وكذلك إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة، ومشددة على أنها ستواصل إجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة.