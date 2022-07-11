ضبط اعتداءات كبيرة لتعبئة صهاريج مخالفة في الكرك

هشال العضايله- كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية أنها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة والكوادر الفنية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وإدارة مياه الكرك حملة لإزالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في محافظة الكرك لاستخدامها لتعبئة صهاريج مخالفة في مناطق راكين والربة وبيعها للمواطنين .

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وإدارة مياه الكرك وبإسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك بإزالة اعتداءين في راكين الكرك وضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في منطقة الربة لتعبئة صهاريج مخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

وتناشد الوزارة/سلطة المياه الجميع التعاون معها ومع كوادرها بالابلاغ عن جميع الاعتداءات عبر مركز الشكاوي الموحد 117116.