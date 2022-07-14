ضبط اعتداءات مياه في شارع الأردن والشونة الجنوبية

نفذت وزارة المياه والري، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حملة أمنية لإزالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية في مناطق شارع الأردن/ عمان، والشونة الجنوبية تستخدم لري مزارع وتعبئة برك زراعية مخالفة وصهاريج وبيعها.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لإحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، حيث تم ضبط اعتداءات على خط ناقل رئيسي بالقرب من شارع الأردن لتعبئة وبيع صهاريج، وفي الشونة الجنوبية / الجوفة، جرى ضبط اعتداءين على خطوط رئيسية لتزويد برك زراعية وضبط بئر مخالف ومظلة بيع مياه مسحوبة من خط رئيسي لتعبئة صهاريج، وجرى إزالة الاعتداءات، وردم البئر المخالف وإعداد الضبوطات الخاصة.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تؤثر على التزويد المائي وتسبب إرباكات كبيرة في التزويد للمناطق، مشيدة بتعاون المواطنين الدائم والجهات كافة لإنجاح جهودها.