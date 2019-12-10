ضبط المتورطين بسلب 53 دينارا من بنك في عمّان

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغا ورد أول من أمس إلى مديرية شرطة شرق عمان حول دخول شخصين أحدهما يرتدي ملابس نسائية ومسلح لفرع احد البنوك في منطقة وادي الرمم وسلبا مبلغ 53 دينار تحت تهديد السلاح والفرار من المكان، حيث شكل على الفور فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي وبوشرت التحقيقات في القضية لتحديد هوية المتورطين والقاء القبض عليهما.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبوقت قياسي ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات تمكن فريق التحقيق من تحديد هوية المتورط الرئيسي في القضية والذي قام بارتداء ملابس نسائية والدخول الى فرع البنك وسلب المبلغ المالي، حيث القي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب حادثة السلب بالاشتراك مع شخص آخر، وأنه كان يرتدي ملابس نسائية عند دخوله لفرع البنك واستخدم سلاحا ناريا (مسدس) لتهديد الموظفين وسلب المبلغ، ليقوم الشريك وبعد تحديد هويته وملاحقته بتسليم نفسه.

وتابع الناطق الاعلامي انه بتفتيش منزل احد المقبوض عليهما جرى ضبط السلاح الناري المستخدم (مسدس) وكمية من الذخيرة والملابس النسائية اضافة الى المركبة المستخدمة من قبلهما وما زال التحقيق جار معهما.