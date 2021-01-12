ضبط المتورط الرئيسي في قضية تهريب مخدرات قبل أسابيع

عمان – الغد – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات وبإسناد من الفريق الخاص بالإدارة داهمت اليوم مكان تواجد الشخص المطلوب الرئيسي في قضية تهريب 800 ألف حبة مخدرة حيث تمكنت القوة من إلقاء القبض عليه .

وفي تفاصيل القضية فقد وردت معلومات قبل أسابيع لإدارة مكافحة المخدرات حول نية عدد من الأشخاص تجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهربيها لاحدى دول الجوار حيث جرى في حينه متابعة تلك المعلومات والتأكد منها وتحديد كوعد نقل الحبوب المخدرة .

وفي الوقت المحدد تم مطاردة المركبة التي استخدمها الأشخاص لنقل المواد المخدرة وتم في حينه ضبط المركبة وفرار من كانوا بداخلها وعثر داخل المركبة على 800 الف حبة مخدرة وجرى تحديد المتورط الرئيسي في القضية والذي القي القبض عليه اليوم