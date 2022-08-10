ضبط المشاركين بمشاجرة في جامعة الطفيلة التقنية

أوضحت مديرية الأمن العام تفاصيل حادثة إطلاق النار الذي وقع داخل حرم جامعة الطفيلة التقنية واستخدمت فيه الاسلحة النارية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ورد أمس بلاغ لمديرية شرطة محافظة الطفيلة بوجود مشاجرة بين عدد من الاشخاص داخل جامعة في المحافظة تخللها اطلاق عيارات نارية بالهواء من قبل احد المشتركين بالمشاجرة حيث تم على الفور التحرك لمحيط الجامعة ونشر قوة امنية تمكنت من القاء القبض على 9 اشخاص اشتركوا في المشاجرة من ضمنهم الشخص الذي اطلق النار بالهواء وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته ، ولم تسجل اية اصابات تذكر في المشاجرة .

وأكّد الناطق الاعلامي انه جرى اليوم احالة جميع المشتركين في المشاجرة للمدعي العام والذي قرر توقيفهم جميعاً داخل احد مراكز الإصلاح والتأهيل .