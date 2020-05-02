ضبط المطلوبين الرابع والخامس بقضية الاعتداء على رجل الأمن في جرش

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه واستكمالا للتحقيق في قضية الاعتداء الذي قام بها مجموعة من الاشخاص على احد رجال الامن العام في محافظة جرش فقد القي القبض على المعتدين الرابع والخامس اللذين كانا قد تواريا عن الانظار بعد تحديد مكان تواجدهما .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى كذلك تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير مقطع الاعتداء ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجرى ضبطه وسيتم احالة المقبوض عليهم للقضاء.

وبين ان مديرية الامن العام ستحرص على ان ينال المعتدون جزاءهم العادل وبأقصى العقوبات المقررة وفقاً لضوابط القانون ، معربا عن شكره لجميع المواطنين الذين وقفوا مع رجل الامن العام واستنكروا مثل هذه الافعال الخارجة عن قيم الاردنيين .

وشدد الناطق الاعلامي على ان لدى الامن العام القوة الرادعة والقادرة على التعامل مع جميع الخارجين عن القانون وبانه لن يفلت من يد العدالة كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الاعمال ، لافتاً ان قوتنا الحقيقية هي تلك النابعة من تكاتفنا جميعاً والتفافنا حول الوطن وقيادتنا الهاشمية الحكيمة .