ضبط المعتدين على موظف إحدى شركات التوصيل في عمّان

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن موظفا يعمل لدى إحدى شركات التوصيل، تقدّم قبل أيام بشكوى بتعرضه للضرب بواسطة أداة حادة في منطقة اليد وتعرضه للسرقة، في منطقة رأس العين بالعاصمة عمّان، بعد أخذ شخصين طلب التوصيل ورفضهما دفع ثمنه.

وأكد الناطق الإعلامي في بيان صادر اليوم الأحد، أنه ومنذ لحظة التقدم بالشكوى، قام فريق تحقيق من إدارة البحث الجنائي بمتابعة التحقيق وجمع المعلومات حول الشخصين.

وأضاف: تمكّن الفريق من تحديد هوية المعتديين، وأُلقي القبض عليهما، كما بوشر التحقيق معهما تمهيداً لإحالتهما للقضاء.